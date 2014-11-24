به گزارش خبرنگار مهر، سید علی خرم عصر امروز دوشنبه در همایش تهدیدها و فرصت‌ها در مذاکره با آمریکا که به همت کانون گفتمان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در محل این دانشگاه برگزار شد با تاکید بر اینکه دانشگاهیان باید از قشر فعال جامعه و به دور از تنش باشند، اظهار داشت: دانشگاه محلی برای تبادل نظر علمی در تمام زمینه‌ها اعم از علوم انسانی و تجربی است و باید با مسائل به صورت علمی برخورد کند.

مشاور امور وزیر خارجه ادامه داد: اگر در همایش‌ها برخی مسائل به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد به این معنا نیست که دیگر مسائل اهمیت ندارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع همایش که بر مبنای تهدیدها و فرصت‌ها در مذاکره با آمریکا بود اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که حدود یکسال پیش پس از ۱۳ سال مشاجره ایران با گروه ۱+۵ قرار شد که به پرونده هسته‌ای ایران در قالب مذاکره رسیدگی شود.

خرم با بیان اینکه پس از اعلام مذاکره گروه ۱+۵ و ایران به مدت ۲ ماه سندی به نام "برنامه اقدام مشترک " تنظیم و بین دو طرف امضا شد که این سند دستاوردی برای ایران، کشورهای جهان و گروه ۱+۵ بود، ادامه داد: باید توجه داشت که گروه ۵ همان اعضای دائم سازمان ملل متحد و کسانی هستند که امنیت هسته‌ای را در جهان تضمین می‌کنند و در این راستا ایران با این گروه وارد مذاکره شد.

امسال مذاکرات حول محور برنامه جامع هسته‌ای ایران بوده است

وی با بیان اینکه سند مذاکرات ایران دارای دو برنامه موقت و برنامه جامع هسته‌ای ایران بود، افزود: در برنامه موقت که از ۳ آذرماه سال گذشته تا پایان سال ۹۲ ادامه داشت و از فروردین ماه سال جاری تا کنون ما در حال مذاکره در خصوص برنامه جامع هسته‌ای ایران هستیم.

مشاور وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برنامه جامع هسته‌ای ایران بر مبنای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، ادامه داد: البته باید در نظر داشته باشیم تا قبل از ایران هم ۳۰ کشور دیگر این برنامه جامع هسته‌ای را اجرا کرده‌اند و ایران اولین کشور در این زمینه نیست.

وی با بیان اینکه براساس قوانین سازمان ملل متحد کشورهایی که قصد استفاده از انرژی هسته‌ای را دارند باید به مدت ۸ الی ۱۸ سال فعالیت، اعتماد جامعه بشری را در خصوص نحوه استفاده از انرژی جلب کنند، افزود: در این راستا تا کنون کشورهایی همچون کانادا، بلژیک، هلند، ژاپن و استرالیا این مراحل را طی و ثابت کرده‌اند که برنامه‌هایشان در راستای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح آمیز است و زیر نظر آژانس هسته‌ای به فعالیت خود ادامه می دهند.

خرم ارائه پرونده هسته‌ای به شورای امنیت را بزرگ‌ترین اشتباه مسئولان ایران در سال ۱۳۸۴ در خصوص پرونده هسته‌ای ایران دانست و افزود: این اقدام، ایران را به سازمان حقوق بین‌الملل بدهکار کرد و باعث شد بررسی پرونده به چند سال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه جایگاه فعلی ایران در مذاکرات هسته‌ای و پیشرفت‌هایی که حاصل شده‌اند جای بسی شکر دارد، ادامه داد: کشورهایی همچون اسرائیل دیگر خواب تعرض به ایران را هم نمی‌بینند.

ایران توان غنی سازی ۲۰ درصدی را دارد

مشاور وزیر امور خارجه کشور دلیل به رسمیت شناختن ایران را دسترسی آسان ایران به غنی سازی اورانیوم دانست و افزود: در حال حاضر ایران می‌تواند نه تنها غنی سازی ۳.۵ درصد بلکه ۲۰ درصد را نیز برای تولید میله‌های سوخت راکتور تحقیقاتی تهران بسازد.

خرم با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید تمام توان خود را برای توسعه اقتصادی، صنعتی و علمی کشور بکارگیریم، ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که امروز بازیگران اصلی صحنه‌های جهانی ایران و آمریکا هستند و اروپایی‌ها و چین و روسیه نقش‌های فرعی را ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴ کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان با عنوان EU۳ قصد توافق سیاسی با ایران بر روی توانایی هسته‌ای کشور را داشتند، افزود: ما در آن زمان درصدد بودیم آبشاری از سانتریفیوژ درست کنیم که به دنبال آن اورانیوم ۲۳۵ را وارد کنیم و از آن طرف غنی سازی ۳.۵ تا ۵۰ درصد را انجام دهیم.

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه گروه EU۳ قصد انجام توافق سیاسی با ایران را داشت، افزود: در آن زمان جمهوری‌خواهان بر آمریکا حکومت می‌کردند و با طرح اعلام شده مخالفت کرد که البته این مخالفت به پیشرفت ایران در توسعه انرژی هسته‌ای تاثیر بسزایی داشت چرا که در صورت توافق ایران در وضعیت قبل خود در انرژی هسته‌ای می‌ماند.

وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا بحث مذاکره مطرح شد، افزود: بر این اساس از ۱۴ ماه پیش مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد.

خرم با بیان اینکه از سال ۸۴ تا سال ۹۲ آمریکا در مقابل ایران و از سال ۹۲ با تغییر رویکردها آمریکا در کنار کشور ایران ایستاد و بقیه کشورها را مرتب کرد، افزود: دراین راستا تغییر رویکرد دولت فرانسه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران در سال گذشته نمونه‌ای از تلاش‌های آمریکا برای مذاکره صلح آمیز با ایران بوده است.

مشکل ایران با آمریکا در حوزه تندروهای مجلس و سنای آمریکاست

وی با تاکید بر اینکه طی ۱۴ ماه گذشته ایران در مذاکرات مشکلی با دولت آمریکا نداشته است، ادامه داد: اما مشکل با تندروها در مجلس آمریکا و از دو ماه آینده نیز در سنای آمریکا بروز خواهد کرد.

وی گفت: لغو تحریم‌های ایران در دوران اعتماد سازی ایران در خصوص انرژی هسته‌ای اتفاق خواهد افتاد.

خرم با بیان اینکه چنانچه امروز توافق حاصل شود ۳ ماه برای تنظیم سند و امضای آن با گروه ۱+۵ زمان نیاز است، اظهار داشت: پس از آن برنامه جامع هسته‌ای ایران به اجرا در خواهد آمد.

وی با تاکید بر اینکه از این پس در سیاست خارجه باید فعال و سازنده پیش برویم، گفت: ضروری است که در بخش‌های اقتصادی، تکنولوژی و علم فعالانه در سطح بین‌المللی پیش برویم.

مشاور وزیر امور خارجه در خصوص چرایی علاقمندی آمریکا برای همکاری با ایران نیز بیان داشت: آمریکا طی ۷۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای پیاده کردن استراتژی نظامی خود در این منطقه در خاورمیانه انجام داده است و در حال حاضر با تغییر و تحولات در منطقه و ناکام ماندن در رسیدن به اهدافش در خاورمیانه قصد ترک این منطقه را دارد.

وی خاور دور و به ویژه روسیه و چین را مقصد کوچ بعدی آمریکا دانست و افزود: این کشور حراست از اقیانوس اطلس که حدفاصل ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین است را در دستور کار خود قرار داده است.

خرم تأکید کرد: به نظر کارشناسان جهانی ایران تنها کشور مقتدر و قدرتمند خاورمیانه است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کشورهای عربستان، امارات، ترکیه و اسرائیل طی چند روز گذشته تمام قد مخالفت خود را برای امضای توافق نامه نامه ایران با گروه ۱+۵ اعلام کردند.

مشاور وزیر امور خارجه بیان داشت: در سال ۱۹۵۶ عهدنامه مودت و دوستی ایران با آمریکا امضا شده است و تاکنون وکلای بین‌المللی ایران برای پیگیری پرونده‌های ایران در دعواهایی که با آمریکا داشتیم در خصوص ایرباس و ... توانسته‌اند از این عهدنامه بهره‌برداری‌های زیادی داشته باشند.

ایران و آمریکا بازیگران بزرگ خاورمیانه هستند

وی دافزود: در حال حاضر ایران و آمریکا دو بازیگری هستند که در منطقه خاورمیانه به صورت طبیعی دارای منابع و همکاری مشترک در عراق، پاکستان، سوریه و لبنان هستند.

خرم ادامه داد: نفتکش‌ها و ناوهای آمریکایی باید از تنگه هرمز عبور کنند که بخش عظیم این تنگه متعلق به ایران است و در این راستا آمریکا وابسته به ایران است.

وی در خصوص تمدید تحریم‌ها در هفته گذشته نیز گفت: از آنجایی که هنوز سندی در خصوص تعلیق تحریم‌ها امضا نشده است ، چنانچه توافق صورت گیرد گام به گام لغو تحریم‌ها را نیز خواهیم داشت.

مشاور وزیر امور خارجه کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در صورت توافق ایران با آمریکا جریان دلواپسان شکل خواهد گرفت یا خیر، گفت: دلواپسان هم از همین آب و خاک هستند و نظرات آنها برای ما محترم، ما از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده خواهیم کرد اما آنها باید واقع‌بینانه عنوان کنند که خواسته آنها چیست و کجای کار ما اشکال دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظر آقای ظریف درخصوص استیضاح و تذکر مجلسی‌ها پس از مذاکرات چیست، افزود: ظریف از استیضاح نمی‌ترسد چرا که معتقد به نظام است و با عنایت به دستورات رهبر معظم انقلاب و گزارش لحظه به لحظه فعالیت‌هایش به رهبر معظم انقلاب، کار را پیش می‌برد.

خرم ادامه داد: مطمئن باشید وزیر امور خارجه کشور لحظه‌ای از ارزش‌های نظام دور نشده و با جدیت و قاطعیت مشغول فعالیت است.

وی با بیان اینکه اگر وزیر امور خارجه کشورمان بتواند سند هسته‌ای ایران را به امضا برساند کار را به پایان رسانده است، افزود: چنانچه پس از امضای سند به وی بگویند دیگر وزیر نیستی مطمئن باشید برای وی هیچ اهمیتی ندارد.