به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت از پرداخت و استمرار دو یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده خبر داد و گفت: همچنان توصیه میشود خانوادههایی که میتوانند بدون یارانه زندگی کنند به دولت اجازه بدهند که این منابع را برای اجرای طرح هایی مثل طرح تحول سلامت مجددا به جامعه برگرداند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: دولت هیچ رقمی از این یارانهها به خزانه خود واریز نمیکند، بلکه از خزانه خود مثل امسال 11 هزار و 300 میلیارد تومان هم به مردم کمک میکند.
نوبخت گفت: شاید مناسب این باشد که بتوانیم اجرای طرح مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را عمدتا معطوف به همین منابع کنیم؛ بنابراین یارانه نقدی به همه خانوارها داده می شود.
وی با بیان اینکه به خانوارهای کم درآمد یارانه غیرنقدی هم به عنوان حمایت غذایی پرداخت میشود افزود: برای تولید و طرح تحول سلامت هم منابع مناسب دیده شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین از اجرای دو برنامه برای جوانان و زوجهای جوان در قالب بودجه 94 خبر داد و گفت: یکی مرتبط با تامین مسکن و دیگری شغل جوانان است که جزئیاتش بعدا اعلام میشود.