به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم در ابتدای این کنگره علی اکبر ولایتی از برگزارکنندگان این کنگره قدردانی کرد و گفت: این اولین بار است که چنین کنگره‌ای علیه فکر تکفیری در جهان برگزار می‌شود.

در این بخش از مراسم ۱۴ نفر از شخصیت‌ها و علمای جهان اسلام سخنرانی می‌ کنند و روسای کمیسیون‌های چهارگانه این کنگره به ارائه بیانیه پایانی کمیسیون متبوع خود می‌پردازند. سپس از صاحبان مقالات برتر تجلیل می‌شود.

بیانیه پایانی کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی نیز توسط شیخ عبدالناصر جبری قرائت می‌شود.

سخنرانی آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی دبیر علمی کنگره جهانی جریان های تکفیری و افراطی آخرین برنامه این کنگره است.

این کنگره از صبح یکشنبه به ریاست آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با حضور شخصیت‌ها و علمای برجسته بیش از ۸۰ کشور جهان آغاز به کار کرد.

علمای جهان اسلام در این کنگره ضمن محکوم کردن جنایات تکفیری‌ها و افراطی‌ها خواستار تقویت وحدت اسلامی میان همه پیروان و علمای مذاهب مختلف اسلامی شدند.