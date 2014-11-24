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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۸

آغاز اختتامیه کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی/ سخنرانی آیت‌الله سبحانی و ولایتی

آغاز اختتامیه کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی/ سخنرانی آیت‌الله سبحانی و ولایتی

قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی از نگاه علمای جهان اسلام در موسسه امام کاظم قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم در ابتدای این کنگره علی اکبر ولایتی از برگزارکنندگان این کنگره قدردانی کرد و گفت: این اولین بار است که چنین کنگره‌ای علیه فکر تکفیری در جهان برگزار می‌شود.

در این بخش از مراسم ۱۴ نفر از شخصیت‌ها و علمای جهان اسلام سخنرانی می‌ کنند و روسای کمیسیون‌های چهارگانه این کنگره به ارائه بیانیه پایانی کمیسیون متبوع خود می‌پردازند. سپس از صاحبان مقالات برتر تجلیل می‌شود.

بیانیه پایانی کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی نیز توسط شیخ عبدالناصر جبری قرائت می‌شود.

سخنرانی آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی دبیر علمی کنگره جهانی جریان های تکفیری و افراطی آخرین برنامه این کنگره است.

این کنگره از صبح یکشنبه به ریاست آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با حضور شخصیت‌ها و علمای برجسته بیش از ۸۰ کشور جهان آغاز به کار کرد.

علمای جهان اسلام در این کنگره ضمن محکوم کردن جنایات تکفیری‌ها و افراطی‌ها خواستار تقویت وحدت اسلامی میان همه پیروان و علمای مذاهب مختلف اسلامی شدند.

کد مطلب 2428222

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