به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا تویسرکانی عصر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه معاون هماهنگ‌كننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم ‌آل محمد (عج) ‌استان سمنان كه در حسینیه ثارالله این یگان برگزار شد، اظهار داشت: بسیج یك مكتب و یك فرهنگ است و باید این فرهنگ را بشناسیم و در زندگی جاری و ساری كنیم تا از بركاتش بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینكه اسم‌ها و نام‌ها حلال مشكلات نیستند، افزود: اسم بسیج كارگشا و حلال مشكلات نیست؛ بلكه آنچه مهم است حقیقت بسیج است كه گره‌گشا است؛ همانطور كه مقام معظم رهبری فرمودند "عده‌ای می‌خواهند تنها اسم جمهوری اسلامی را داشته باشیم نه حقیقتش را در حالی كه اسم مشكلی حل نمی‌كند؛ بلكه حقیقت اسلام و مكتب است كه حلال مشكلات است".

گمنامی در سلوك بسیجیان است

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین تأكید كرد: بسیج آنچه در مقطع كنونی بدان نیازمند است، مسلك گمنامی و بی نام و نشانی است و باید گفت از ضروری‌ترین ویژگی‌هایی كه بسیجیان باید مورد توجه قرار دهند، گمنامی در بسیج است.

تویسركانی با اشاره به این تعبیر كه "تا گم نشوی، چیزی در خود پیدا نمی‌كنی" گفت: بسیج مكتب گمنامان است و گمنامی در سلوك بسیجیان است و تنها در این مسلك است كه می‌توان خیرات و بركات عالیه و فاضله كسب كرد؛ همانگونه كه انبیاء و اولیاء خداوند به بركت مسلك گمنامی بركات و درجات عظیمی را كسب كردند.

وی با بیان اینكه نقطه مقابل سلوك گمنامی سلوك شهرت، آقایی و مطرح شدن است و این سلوك یعنی سلوك نام‌دار شدن و نشان دار شدن اظهار داشت: یك سلوك بی‌نامی و سلوكی نیز شهرت و نام‌دار شدن است و بزرگان و عارفان از نام و نشان دار شدن احساس ننگ می‌‌كردند و باید گفت در جامعه امروز سلوك گمنامی جایش خالی است.

تویسركانی افزود: بزرگان معرفت، ریشه فسادها را در روحیه برتری جویی، ‌ ریاست‌طلبی، حب شهرت می‌دانند.

وی در ادامه با اشاره به غفلت و عدم بصیرت عده‌ای از افرادی كه از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردارند، اظهار داشت: امروز دشمنان فهمیده‌اند كه خاستگاه انقلاب، مذهب و روحانیت است و همین مسئله را وسیله فروپاشی انقلاب قرار داده‌اند و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های كلان در این حوزه كرده‌اند.

۱۶۷ شبكه ماهواره‌ای فارسی زبان وجود دارد

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: ۱۶۷ شبكه ماهواره‌ای فارسی زبان وجود دارد و اكنون ۳۰ شبكه مخصوص مذهب است و در ایام محرم می‌بینیم كه در فضای مجازی، ‌وایبر، واتساپ و شبكه‌های اجتماعی دعوا بر سر مذهب، قمه زدن، روضه، ایام محسنیه به راه انداخته‌اند و ذهن‌ها را با این مسائل درگیر كرده‌اند.

تویسركانی تصریح كرد: دشمنان فهمیده‌اند كه انقلاب از حوزه و روضه آغاز شده است؛ چرا كه اگر روضه امام حسین (ع) نبود، انقلاب اسلامی نبود.

وی خطاب به غافلان و بی‌بصیرتان و افرادی كه به دنبال شهرت و ریاست‌طلبی مادی هستند، گفت: باید طبیبانه اگر نقص، مشكل و آسیبی در كشور هست را حل كنیم نه اینكه مشكلات را چماق كرده و بر سر انقلاب بكوبیم؛ البته كسی منكر وجود نقایص و آسیب‌ها نیست و باید گفت عده‌ای كه اینگونه برخورد می‌كنند مشكلشان شهرت‌طلبی است.

عده‌ای به دنبال مطرح كردن حرف های مورد پسند صهیونیست‌ هستند

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین افزود: متأسفانه عده‌ای با مطرح كردن حرفهای شاذ و نادر، گرفتن ایرادهای آنچنانی كه مورد پسند صهیونیست‌هاست، بیان روایات عجیب و غریب به دنبال شهرت‌طلبی و ریاست‌ هستند.

تویسركانی گفت: روایتی از رسول گرامی اسلام (ص) ‌نقل شده است كه ایشان فرموده‌اند "خوشا به حال بنده‌ گمنامی كه خدا او را بشناسد و مردم او را نشناسند، اینها چراغ‌های هدایت و چشمه‌های دانش هستند" و بر اساس این روایت باید گفت جامعه اسلامی را افراد گمنام می‌سازند.

وی افزود: حضرت علی(ع) نیز فرموده‌اند "بزرگ‌منشی را رها كن تا مشهور نشوی" و در جایی دیگر فرموده‌اند "بدترین مردم كسانی هستند كه دوست دارند در شهرت به جایی برسند كه انگشت‌نمای خلق شوند".

وی افزود: خوشا به حال كسانی كه فریب غوغاسالاری‌ها و شیطان‌گری‌ها را نمی‌خورند و مكتب گمنامی را رها نمی ‌كنند.

سلوك گمنامی با سلوك انزوا و رهبانیت متفاوت است

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینكه مكتب رهبانیت و انزوا مكتب شیطان است، گفت: سلوك گمنامی با سلوك انزوا و رهبانیت متفاوت است و نباید این گمان ایجاد شود كه مسلك گمنامی مسلك انزواست.

هفته بسیج، هفته احیای فضائل، ارزش‌ها، ایثار و از خودگذشتگی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) سپاه استان سمنان نیز در این آئین ضمن گرامیداشت این هفته اظهار داشت: هفته بسیج، هفته احیای فضائل، ارزش‌ها، ایثار و از خودگذشتگی است.

حجت‌الاسلام محمود شكری بیان كرد: بسیجیان به فضائل اخلاقی معنایی دوباره بخشیدند و خرسندیم و خدا را شاكریم كه بر ما منت نهاد و ما را در لباس مقدس بسیج خدمتگزار مردم قرار داد.

با حضور نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین آئین معارفه معاون جدید هماهنگ‌كننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در این یگان برگزار شد.

در این آئین ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ مرتضی سبوحی معاون سابق هماهنگ كننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان، محمدرضا محمدی به عنوان معاون جدید هماهنگ‌كننده نماینده ولی فقیه در سپاه استان معرفی شد.