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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۳

پیشروی های نیروهای عراقی در غرب این کشور ضد داعش

پیشروی های نیروهای عراقی در غرب این کشور ضد داعش

منابع عشایری عراقی از پیشروی های جدید نیروهای امنیتی و عشایری در نزدیکی شهر هیت در الانبار و آزاد سازی چند روستای جدید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نعیم الکعود یکی از شیوخ عشیره البونمر اعلام کرد: نیروهای امنیتی با کمک نیروهای عشایری موفق به آزادسازی روستاهای المحبوبیه،حیطان، السراجیه و الملغیه در نزدیکی هیت در غرب الرمادی شدند.

وی افزود: المحبوبیه یکی از مراکز مهم داعش محسوب می شد. 36 داعشی کشته شده اند و 190 بمب خنثی شده است.

الکعود از رسیدن نیروهای عراقی به ورودی های هیت خبر داد.

از سوی دیگر عبدالله النسور نخست وزیر اردن گفت: اردن حامی عراق است. اردن دخالتی در امور عراق نمی کند مگر اینکه به نفع عراق و ملت آن باشد.

النسور بیان کرد: من مطمئن هستم که این شرایط عراق به پایان خواهد رسید و این جنایات خونبار تمام خواهد شد.

وی از دیدار قریب الوقوع خود از عراق خبر داد.

کد مطلب 2428227

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