۴۸ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آتش نشانی اردبیل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فضیلت ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونان و رؤسای سازمانهای شهرداری اردبیل افزود: با این اعتبار خرید نردبان و بالابر ۵۵ متری آتش نشانی اردبیل که یکی از ضروریات امدادرسانی است، محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص این میزان کمک مالی برای تامین برخی تجهیزات امدادرسانی یادآور شد: این اعتبار بنا به دستور استاندار اردبیل و همچنین با موافقت مدیریت بحران استان به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل یادآور شد: از اعتبارات اختصاص یافته ۴۰ میلیارد ریال برای خرید نردبان ۵۵ متری آتش نشانی و دو میلیارد ریال جهت خرید بالابر ۱۸ متری هزینه خواهد شد.

به گفته وی همچنین یک میلیارد ریال برای خرید تجهیزات غواصی و قایق و یک میلیارد ریال نیز برای خرید شوت نجات برای تجهیز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل کمک مالی شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه آتش نشانی سازمانی است که همواره با حوادث کوچک و بزرگ در سطح شهر و حتی در خارج از محدوده خدماتی مشخص شده سر و کار دارد، تصریح کرد: به لحاظ ضرورت رفع نیاز سازمان آتش نشانی اردبیل در خصوص تجهیز به کارآمدترین و بروزترین تجهیزات امداد و نجات و اطفای حریق تخصیص اعتبارات ویژه ضروری بود.

وی تلاش سازمان آتش نشانی شهرداری اردبیل برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را یادآور شد و از توسعه این سازمان به لحاظ ایستگاه های آتش نشانی در آینده ای نزدیک خبر داد.