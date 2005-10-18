عناوين روزهاي سيزدهمين دوره هفته كتاب اعلام شد

به گزارش مهر، كتاب و پديدآورندگان (شنبه 28/8/84)، كتاب ، صنعت و كارگر (يكشنبه 29/8/84)، كتاب و دانش آموز (دوشنبه 30/8/84)، كتاب و دانشجو (سه شنبه 1/9/84)، كتاب ، كتابدار و اطلاع رساني (چهارشنبه 2/9/84)، كتاب خادمان نشر و حاميان نسخ خطي (پنجشنبه 3/9/84) ، كتاب و رسانه (جمعه 4/9/84)، كتاب ايران در جهان (شنبه 5/9/84) ، كتاب ، كودك و نوجوان (يكشنبه 6/9/84) و كتاب و بسيج (دوشنبه 7/9/84) عناوين روزهاي اين دوره هفته كتاب را تشكيل داده اند .

سيزدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران را معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه ها و نهادها و سازمانهاي دولتي همزمان در تهران و ساير استانهاي كشور برگزار مي شود.