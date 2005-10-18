  1. هنر
  2. سایر
۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۸

عناوين روزهاي سيزدهمين دوره هفته كتاب اعلام شد

سيزدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران از 28 آبان ماه تا هفتم آذرماه در سراسر كشور برگزار خواهد شد .

به گزارش مهر، كتاب و پديدآورندگان (شنبه 28/8/84)، كتاب ، صنعت و كارگر (يكشنبه 29/8/84)،  كتاب و دانش آموز (دوشنبه 30/8/84)،  كتاب و دانشجو (سه شنبه 1/9/84)،  كتاب ، كتابدار و اطلاع رساني (چهارشنبه 2/9/84)، كتاب خادمان نشر و حاميان نسخ خطي (پنجشنبه 3/9/84) ، كتاب و رسانه (جمعه 4/9/84)، كتاب ايران در جهان (شنبه 5/9/84) ، كتاب ، كودك و نوجوان (يكشنبه 6/9/84) و كتاب و بسيج (دوشنبه 7/9/84) عناوين روزهاي اين دوره هفته كتاب را تشكيل داده اند .

سيزدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران را معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه ها و نهادها و سازمانهاي دولتي همزمان در تهران و ساير استانهاي كشور برگزار مي شود.

 

کد مطلب 242823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها