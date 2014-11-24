به گزارش خبرنگار مهر، صادق عثمانی غروب دوشنبه در کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام اظهار داشت: امت اسلام امروز در شرایط سختی به سر میبرد و بسیاری از کشورهای اسلامی مستعمره استکبار بوده و امروز نیز برخی کشورها همچنان مستعمره هستند.
این عالم برزیلی گفت: دشمنان میخواهند با استفاده از شریعت اسلام علیه مسلمانان توطئه کنند و رسول الله نیز از رفتار و کردار تکفیریها بیزار بود و اسلام به هیچ وجه رفتار تکفیریها را تایید نمیکند.
وی ادامه داد: تکفیریها دینی جدید وارد امت اسلام کردهاند که خونریزی و هتک حرمت برای آنها یک مسئله عادی است در حالی که دین اسلام دین محبت و دوستی است.
وی ابراز داشت: اسلام با یهود و مسیحیان همزیستی داشته و در واقع اسلام برای همه رحمت است و از این رو است که قرآن میفرماید کسانی که فتنه را در محافل مومنان وارد کنند آنها وارد جهنم خواهند شد.
صادق عثمانی بیان داشت: تکفیریها مسجد و حسینیه و کلیسا نمیشناسند و همه محافل و انسانهایی را که بر خلاف عقیده آنها باشد از بین میبرند که حضرت علی (ع) نیز با چنین گروههایی مواجه بوده و فتنه آنها را مشاهده کرده بود.