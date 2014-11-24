اقتصاد مقاومتی با محوریت مردم راه نجات کشور است/ بیماری کشور سیاست زدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیج و اقتصاد مقاومتی عصر دوشنبه با حضور رستم قاسمی مشاور عالی معاون اول رئیس جمهور،مرتضی روزبه استاندار، محمد شاهرخی فرمانده سپاه استان و جمع کثیری از بسیجیان و صنعتگران و تولیدکنندگان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

رستم قاسمی در این نشست گفت: امروز که الگوی اقتصادی غرب و سوسیالیتی را قبول نداریم باید بتوانیم الگوی مشخصی تعریف کنیم و مسیر را تشخیص دهیم.

وی افزود: باید اقتصاد کشور روی ریل درستی قرار گیرد و اگر بتوانیم از ظرفیت های بسیار زیادی که در داخل داریم با مدیریت درست استفاده کنیم می توانیم در این عرصه نیز به موفقیت برسیم.

وی بیان کرد: در گذشته هر موضوعی که در مسیر درست و بسیجی قرار گرفت موفق بود مانند امنیت که با این که امروز بسیاری از کشورهای منطقه با بحران امنیتی مواجه شده اند، ایران اسلامی چون درست عمل کرد و ریل گذاری مناسبی در حوزه امنیتی داشت توانست بدون نگرانی در برابر تهدیدات عمل کند.

قاسمی تصریح کرد: در آینده دیگر شاهد جنگ های نظامی نخواهیم بود و نبردها اقتصادی خواهد بود لذا اگر الگوی مناسبی نداشته باشیم نمی توانیم در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشیم و شکست می خوریم.

وی یادآورشد: خوشبختانه رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت آینده را ترسیم کرده اند و برنامه چشم انداز هم با نگاه عملیاتی تدوین شده اما برای تحقق آن نیازمند تفکری کاری، انقلابی و بسیجی هستیم.

اقتصاد مقاومتی ریاضتی نیست

مشاورعالی معاون اول رئیس جمهور یادآورشد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد راحت طلبی و یا ریاضتی نیست بلکه یک تفکر انقلابی است که مولفه های زیادی دارد که اگر به آن باور داشته باشیم و عزم جدی در میان همه مردم و مسئولان دیده شود دست یافتنی است.

سیاست زدگی بیماری کشور است/ سیاست ها با صندلی ها عوض می شود

وی افزود: سیاست زدگی مهمترین بیماری کشور است که در همه دولتها وجود داشته به طوری که همه خوب حرف سیاسی می زنند و آنقدر افراط کرده ایم که روستائیان را هم سیاست زده کرده ایم.

قاسمی گفت: دولت ها باید برنامه ها را اجرا کنند اما در کشور ما عکس این موضوع عمل می شود و چون سیاست زده هستیم با تغییر مسئولان و صندلی ها همه چیز عوض می شود در حالی که باید از همه افراد توانمند و باتجربه استفاده کنیم.

این مسئول بیان کرد: اقتصاد دولتی دیگر جواب نمی دهد در حالی که اسناد بالادستی ما دولتی است و همه باید عوض شود و مردم محور کارها باشند و بخش خصوصی و کارخانه دار و تولیدکننده وارد کار شود.

ستار قاسمی یادآور شد: امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و سالانه باید برای دو میلیون نفر کار ایجاد کنیم و کشوری که این حجم بیکاری را باید جوابگو باشد لازم است کارخانه هایش دوبرابر شوند و این کار نیازمند تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور است.

قاسمی تصریح کرد: به جای حاشیه و کارهای فرعی باید به فکر مسائل اصلی و توسعه صادرات باشیم که امروز با مسائلی که در عراق ایجاد شده و حمایت های جدی ایران اسلامی از مردم این کشور بازار بسیار خوبی در عراق داریم که می توانیم سهم بیشتری را به خود اختصاص دهیم که این کار نیازمند برنامه ریزی است.

این مسئول اظهارداشت: استان قزوین هم با همه ظرفیت هایی که دارد متاسفانه در بازار عراق حضور کم رنگی دارد که امیدوارم تولیدکنندگان و بازرگانان استان با برنامه ریزی مدون این نقیصه را برطرف کنند و فرصت حضور خود در بازارهای این کشور را غنیمت بشمرند و به توسعه صادرات بیندیشند.

قاسمی گفت: کشور ما وارداتی است و همیشه در مقابل یک مورد صادرات هزاران مورد واردات داشته و ساختار کشور را بر مبنای واردات شکل داده است که امروز تغییر این وضعیت بسیار سخت است لذا ما مسئولان وظیفه داریم جاده اتوبان و آسفالته ای برای رونق اقتصادی و توسعه صادرات ایجاد کنیم نه این که مانع کارها شویم.

توجه به توانمندی و ظرفیت های داخلی محور کار باشد

این مسئول یادآورشد: ساختار اقتصادی کشور باید تغییر اساسی کند و همه مولفه ها در اقتصاد مقاومتی دیده شده و اگر به توان داخلی توجه جدی کنیم می توانیم در کارها موفق شویم.

وی افزود: باید با دنیا رابطه داشته باشیم و جزئیات اقتصاد مقاومتی که مکتوب شده یک تفکر بسیجی می خواهد تا عملیاتی شود و کسانی باید در آن نقش آفرین باشند که با تجربه و معتقد باشند و با تجربه گذشته باید گفت هر جا کار اعتقادی با حفظ منافع ملی و استفاده از مردم اجرایی شده به موفقیت رسیده است.

مشاور عالی معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: اگر بخواهیم در چالش اقتصادی جهان امروز پیروز میدان باشیم چاره ای نداریم جز آنکه مولفه های اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و آن را اجرا کنیم.

در این مراسم از بسیجیان فعال در حوزه اقتصاد استان تجلیل شد.