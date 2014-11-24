حمایت قاطع دولت از طرح تحول سلامت/ بررسی نحوه تامین منابع برای افزایش پرداختی پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر نوبخت در جلسه کشوری نظارت بر تعرفه ها که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: طرح تحول سلامت با رضایت عامه مردم با نگاه های متفاوت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت و برای تداوم این رضایت، نیازمند به نظارت و استمرار است.

وی گفت: نظارت بر اجرای طرح تحول سلامت به صورت درون سازمانی و برون سازمانی هم اکنون در حال اجراست و قطعاً امکان رفع نواقص و کاستی هایی که در این طرح مشاهده شده است، به طور همزمان و با سرعت وجود دارد.

نوبخت با اشاره به این که طرح تحول سلامت از 15 اردیبهشت 93 در کشور آغاز شده است و 6 ماه از اجرایی آن می گذرد، یادآور شد: معمولاً طرح هایی که با این گستردگی و ظرافت شروع می شود، محصول سالها مطالعه و تمهید مقدمات برای اجرا است بنابراین باید از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با اجرای این طرح برای برنامه ریزی در مدت یک سال قدردانی و تشکر شود.

وی یادآور شد: دولت در مراحل نخستین فعالیت خود نسبت به پاسخگویی مطالبه اجتماعی مردم در حوزه سلامت می خواست این اقدام هرچه سریع تر صورت گیرد بنابراین طرح تحول سلامت به دلیل فوریت نیاز مردم به اصلاح خدمات سلامت، آغاز شد.

نوبخت با بیان این که هیچ کاستی و نقصی در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود ولی قابل قبول خواهد بود، خاطرنشان کرد: نواقص موجود در اجرای این طرح باید برطرف شود و عظمت این طرح قطعاً قابل اغماض نیست.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت استمرار طرح تحول سلامت گفت: این طرح وارد مرحله سوم شده و در کنار اقدام برای کاهش پرداخت ها از سوی مردم باید افزایش پرداخت ها متناسب با شأن پزشکان و کادر درمانی اتفاق می افتاد تا این طرح تکمیل شود.

نوبخت گفت: برای این که افزایش پرداخت از جیب مردم صورت نگیرد، طی یک برنامه مشترک و توافقی که با وزارتخانه های بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر داشتیم، نحوه تامین منابع لازم برای افزایش پرداخت پزشکان و کادر درمانی در حال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار و تامین منابع مالی طرح تحول سلامت و اقدامات صورت گرفته دراین زمینه گفت: باید بتوانیم در قانون برنامه ششم توسعه که در حال تهیه است جایگاه رفیع و ممتازی برای اجرای این طرح در نظر بگیریم که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می دهد و در این زمینه به همکاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه نیازمندیم.

نوبخت همچنین به لایحه بودجه سال 94 که بررسی آن از روز گذشته در دولت شروع شده است اشاره کرد و گفت: در این لایحه نیز ظرفیت های تقنینی و نیز منابع مالی کافی برای استمرار وضع موجود دیده شده است چرا که اگر منابع مالی این طرح مشروط باشد، می تواند نسبت به اطمینان مجریان طرح برای ادامه مسیر خدشه وارد کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به این که سنجیدگی دکتر هاشمی برای اطمینان از داشتن منابع قابل تقدیر بود، گفت: بر این اساس دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور متعهد شد 100 درصد منابع لازم را برای اجرای طرح تحول سلامت در سال 93 تامین کند.

وی با اشاره به اختیار قانونی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در تخصیص و پرداخت وجوه وصولی خزانه گفت: برای حمایت مالی طرح تحول سلامت در کنار وزارت بهداشت قرار داریم و 100 درصد اعتبارات را برای 6 ماه پرداخت نموده و نیز 100 درصد اعتبارات را برای نیمه دوم سال پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت با بیان این که برای سال 94 هم منابع کافی برای این طرح دیده شده است، گفت: این معاونت امکان جابجایی 10 درصد از منابع در اختیار خود را برای تقویت و حمایت از این طرح خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت، طرح دولت تدبیر و امید برای پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه سلامت شروع شده است و دولت تا پایان از آن حمایت خواهد کرد.

نوبخت در پایان تصریح کرد: این طرح با قوت به راه خود ادامه خواهد داد و با رفع نواقص موجود مرحله به مرحله و کم نقص تر و پویاتر راه خود را طی خواهد کرد.