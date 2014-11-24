به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علاء الدین الزعتری غروب دوشنبه در مراسم اختتامیه کنگره جریان‌های تکفیری و افراطی با طرح این سئوال که آیا وقت آن نرسیده با دیگران صحبت کنیم؟ اظهار کرد: اگر دیگران تلاش می‌کنند که با ما خصمانه رفتار کنند قرآن به ما دستور می‌دهد که با مردم با نیکی صحبت کنید.

وی اضافه کرد: چرا مسائل را برای مردم توضیح نمی‌دهیم که چگونه می توانند از این مفاهیم برداشت‌های صحیحی کنند، اگر همین رویه را پیش ببریم همچنان دچار اختلاف خواهیم بود.

این عالم اهل تسنن سوریه تاکید کرد: خداوند می‌فرماید اگر بر سر یک مسئله‌ای با هم اختلاف داشتید خدا و رسول را داور بدانید. چرا فتوایی نمی‌شنویم که مثلا فلان شخص مشرک و مرتد است. چرا این فتواها را صادر نمی‌کنیم که شاهد سربریدن‌ها نباشیم.

وی گفت: در مراسم افتتاحیه از آیت‌الله مکارم شیرازی شنیدیم که این کنگره علمی و دینی است و وارد مسائل سیاسی نمی‌شویم. من از این کنفرانس تقاضا دارم سرآغاز کنفرانس‌های بعدی باشد و دبیرخانه‌ای برای بررسی تکفیری‌ها ایجاد شود.