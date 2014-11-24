علت جراحی بخش سلامت/ نقدها را می شنویم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در جلسه کشوری نظارت بر تعرفه ها که با حضور دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان نظام پزشکی، رییس بیمه مرکزی ایران، روسای سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونین و مدیران این وزارتخانه برگزار شد، گفت: اعتبار اختصاص داده شده به طرح تحول نظام سلامت به هیچ وجه از منابع عمومی نبوده است، بلکه از محل هدفمندی یارانه ها و نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نهایت صرفه جویی و دقت در اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی همه دست اندرکاران و به ویژه شرکت های مختلف دارویی و تجهیزاتی صورت گرفته است.

هاشمی ضمن قدردانی از همراهی و تلاشهای دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: ایشان را جزء خانواده خود و جامعه پزشکی می دانیم و همیشه لطف وی همراه مجموعه پزشکی کشور بوده است.

وزیر بهداشت همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه سازمان نظام پزشکی، پزشکان، متخصصین، ستاد وزارت بهداشت و همکاران سامانه 1690، گفت: در سامانه 1690 صدای مردم شنیده می شود و باید در این سامانه به حرف مردم گوش کنیم و زبان تشکر و نقد از جامعه پزشکی را با هم بشنویم.

هاشمی با اشاره به تعداد قلیل تماس های صورت گرفته با سامانه 1690 در خصوص تعرفه سلامت گفت: همراهی جامعه پزشکی نشان داد که کار ستاد در مسیر رسیدگی به تماس ها سنگین نخواهد بود.

وی در عین حال یادآور شد: گام سوم طرح تحول نظام سلامت سخت ترین مرحله از اقدامات انجام شده و پیش رو است و پیش بینی می کنیم طی هفته های آینده کار ما سخت تر خواهد بود.

وزیر بهداشت با بیان این که باید توکلمان به خدا باشد، گفت: باید در اجرای هرچه بهتر این طرح دقت کنیم که اشتباه نکنیم و در استمرار، استقامت و پایداری طرح تردید نکنیم.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در گذشته به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها وجود داشت، گفت: در برخی از استانها حقوق متخصصین و جراحان حدود 1 میلیون و 400 هزار تومان بوده است که در واقع در طول این سالها افراد مورد ظلم واقع شده اند ولی در حال حاضر دولت با دیدن اعتبارات تعرفه ها را واقعی کرده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بدون تردید اقدام دولت در واقعی کردن تعرفه ها مورد اقبال اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی قرار گرفته است و از دید ما جامعه پزشکی نه صرفاً تهران و نه جامعه جراحان است، بلکه جامعه پزشکی، کل کشور به ویژه طبیبان عمومی و متخصصین مختلف و رشته های مادر پزشکی است که کم سروصدا ولی بسیار خدوم هستند.

هاشمی یادآور شد: ممکن است اشکالاتی در اجرای طرح تحول سلامت وجود داشته باشد ولی تلاش زیادی از سوی سازمان نظام پزشکی، انجمن های مختلف علمی و پزشکی در اجرایی شدن کتاب تعرفه سلامت صورت گرفته است.

وی در عین حال یادآور شد: البته همه این تلاشها به معنی این نیست که همه خواسته های افراد محقق شود و طبیعی است، اکثریت ملاک هستند.

وزیر بهداشت افزود: علاقه مندیم که اجرای کامل تعرفه ها در حوزه پزشکی مقدمه ای برای بقیه صنوف باشد و به دیگر صنوف تسری یابد.

هاشمی تصریح کرد: اگر اخلاق در جامعه حاکم باشد، همه سود خواهیم بود.

وزیر بهداشت در ادامه اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همراهی سازمان های بیمه گر به ویژه بیمه مرکزی قراردادهای سال جاری توسط بیمه های خصوصی منعقد شود تا طرح تحول سلامت با آرامش بیشتری ادامه یابد.

وی یادآور شد: اگر در گذشته در خصوص تعرفه ها درست تصمیم گیری می شد، اکنون نیاز به جراحی در بخش سلامت نبود چرا که ما معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است و طبیعی است جراحیی که در حال حاضر در حوزه سلامت صورت می گیرد بدون درد و آسیب نیست.

وزیر بهداشت با اشاره به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر "نقدهای غیرمنصفانه ای که اخیراً به حوزه سلامت وارد می شود"، گفت: تاکنون در صحنه های مختلف مورد امتحانات زیادی قرار گرفته ایم و امیدواریم همه امتحانات از این نوع باشد و از این گونه امتحانات سربلند بیرون آییم.

وی خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت همه در اجرای طرح تحول سلامت یک پیام مشترک دارد و آن این است که دولت در مسیری که انتخاب کرده و آن لبخند بر لبان مردم به خصوص محرومین و شهرهای دورافتاده است، مصمم می باشد.

وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر این که هیچ کاری بدون عیب و نقص نیست، گفت: گوش ما برای پذیرش نقدها باز است و در بعد نظارتی طرح تحول سلامت از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

هاشمی با تاکید بر لزوم احترام به جامعه پزشکی خاطرنشان کرد: مردم بعد تشویقی پزشکان فرهیخته ای را نیز که در طول تاریخ خدمات زیادی را به مردم ارائه داده اند، درنظر داشته باشند.

وزیر بهداشت در پایان آمار یک دهم درصد تخلفات در گام سوم طرح تحول سلامت و کتاب تعرفه سلامت در 16 روز گذشته را لطف خدا و همراهی جامعه پزشکی در اقصی نقاط کشور عنوان کرد./