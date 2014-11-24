به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمدتقی مولا غروب دوشنبه در مراسم اختتامیه کنگره جریان‌های تکفیری و افراطی با اشاره به جنایات تکفیری‌ها در موصل و تلفر عراق اظهار کرد: در موصل ۱۰۰ هزار آواره در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند که وضع آنها قابل توصیف نیست.

وی تاکید کرد: یک میلیون و نیم مهاجر در عراق زندگی می‌کنند در حالی که عراق ظرفیت جادادن این جمعیت را ندارد.

این عالم عراقی با اشاره به کشتار مسلمانان توسط تکفیری‌ها اظهار کرد: تکفیری‌ها هنگام کشتار و قتل عام مسلمانان اسم خدا را می‌برند. در موصل و تلفر دهها مسجد و حسینیه را ویران کردند و مزار یونس و دیگر پیامبران را ویران کردند، حتی کلیساها را منفجر کردند.

شیخ محمدتقی مولا اظهار کرد: سه هزار دختر از ایزدی‌ها در دست داعشی‌ها هستند و آنها را به عنوان کنیز در بازارها به بهای ناچیز می‌فروشند.

وی اضافه کرد: من می‌توانم الان اسم ۷۰ کودک را اعلام کنم که پدران و مادران آنها را سر بریدند. اینها مسائل ضدانسانی است که در عراق وجود دارد.

وی با بیان اینکه داعش تاکنون هیچ بنایی از صهیونیست‌ها را تخریب نکرده است، گفت: اینها مسلمان نیستند بلکه ساخته دست صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها هستند و می‌خواهند چهره اسلام را مخدوش کنند تا بتوانند جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند.

این عالم عراقی مسلمانان را یک قدرت بزرگ دانست و خطاب به علمای جهان اسلام گفت: بشتابید و فتواهای خود را علیه تکفیری‌ها صادر کنید و بگویید اینها دشمنان اسلام هستند و می‌خواهند چهره اسلام را مخدوش کنند.