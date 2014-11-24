به گزارش خبرنگار مهر، مولوی خجندی، غروب دوشنبه در کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام، تکفیر کردن افراد را از گناهان بزرگ دانست و افزود: هیچ کسی نمیتواند دیگری را متهم به کفر کند و خطرناکترین راهی که میشود عصمت مومنان را خدشه دار کرد و بر جان و مال آنها تجاوز کرد هیمن مسئله است.
وی ابراز داشت: امروز عدهای مسلمان بدست گروههای افراطی و تکفیری از بین میروند و عدهای به اسم تکفیر به دنبال بنیان گذاشتن خلافت هستند.
مولوی خجندی افزود: علمای سنی و اهل سنت کسی را تکفیر نمیکنند و اهل قبله مستحق چنین اقدامی نیستند و ما اعتقاد داریم که این نوع برخوردهای تکفیری اساسی ندارد.
وی ادامه داد: در ابتدای صدر اسلام خوارج همانند تکفیریها عمل میکردند و امروز گروههای تکفیری ادامه دهنده راه خوارج هستند.
وی تاکید کرد: نسبت دادن تکفیر به افراد از گناهان کبیره است و کسی که شهادتین را جاری کرده، دیگر او را نمیتوان به کفر متهم کرد.