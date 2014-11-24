چهارمین شکست متوالی تیم شهرداری گرگان در مشهد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، عصر دوشنبه تیم های شهرداری گرگان و طرح ثامن مشهد در خانه بسکتبال خراسان رضوی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

این بازی که با قضاوت آن را "صادق قنبری" به عنوان سرداور به همراه "محمد شهمیرزادی" و "محمود اولیازاده" برگزار شد با نتیجه ۶۶ بر ۶۴ به سود ثامن مشهد خاتمه یافت.

تیم شهرداری گرگان با ترکیب پویا تاجیک، بابک نظافت، کاوه نورافزا، امیرعباس محبت و بنی کوچویی و تیم طرح ثامن مشهد با ترکیب صالح فروتن، کاوان قطبی، امیرحسین تاتاری، محمد سیستانی و علی جمشیدی وارد زمین مسابقه شدند.

تیم شهرداری کوارترهای نخست و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۰ بر ۱۵ و ۱۶ بر ۱۳ به سود خود به پایان رساند اما در کوارترهای دوم و سوم به ترتیب با نتیجه ۱۹ بر ۱۶ و ۱۹ بر ۱۲ از میزبان مشهدی شکست خورد.

"صالح فروتن" از ثامن مشهد با کسب ۲۰ امتیاز و ۱۱ ریباند و "بابک نظافت" با کسب ۱۹ امتیاز و ۵ ریباند برترین بازیکنان دوتیم بودند.

با این نتیجه جمع باخت های نماینده بسکتبال گرگان به عدد ۴ رسید تا این تیم با ۵ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار بگیرد.

بازی بعدی شهرداری گرگان، پنجشنبه ششم آذر در برابر صنایع پتروشیمی ماهشهر در گرگان خواهد بود.