به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه عصر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گزارشی از اجرای مصوبه جلسه گذشته در ارائه متن نهایی پیش‌ نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارائه شد و پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، کلیات آن به تصویب رسید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی شعب بانكی و موسسات مالی و اعتباری، ضرورت آسیب‌ شناسی و بررسی عوامل بروز اینگونه تخلفات را مورد تاكید قرار داد و گفت: برای اینكه شاهد تكرار تخلفات نباشیم، لازم است زمینه‌ ها و عواملی كه بستر را برای سوء استفاده‌ گران فراهم كرده از بین ببریم و فضا را برای فعالیت متخلفین تنگ كنیم.

در این نشست که وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از تخلفات صورت گرفته از سوی برخی موسسات مالی و اعتباری ارائه شد و راهکارهای ممانعت از تکرار اینگونه تخلفات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مباره با مفاسد اقتصادی نیز گزارشی از آخرین پیگیری‌های ستاد در خصوص مطالبات معوق بانكی و تخلفات صورت گرفته در برخی شعب بانكی و موسسات مالی و اعتباری ارائه كرد.