۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۰

به ریاست جهانگیری برگزار شد/

نتایج نشست جدید ستاد مبارزه با مفاسد/ کلیات طرح تکمیل سامانه‌های بانکی تصویب شد

كلیات پیش‌نویس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه عصر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گزارشی از اجرای مصوبه جلسه گذشته در ارائه متن نهایی پیش‌ نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارائه شد و پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، کلیات آن به تصویب رسید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی شعب بانكی و موسسات مالی و اعتباری، ضرورت آسیب‌ شناسی و بررسی عوامل بروز اینگونه تخلفات را مورد تاكید قرار داد و گفت: برای اینكه شاهد تكرار تخلفات نباشیم، لازم است زمینه‌ ها و عواملی كه بستر را برای سوء استفاده‌ گران فراهم كرده از بین ببریم و فضا را برای فعالیت متخلفین تنگ كنیم.

در این نشست که وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از تخلفات صورت گرفته از سوی برخی موسسات مالی و اعتباری ارائه شد و راهکارهای ممانعت از تکرار اینگونه تخلفات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مباره با مفاسد اقتصادی نیز گزارشی از آخرین پیگیری‌های ستاد در خصوص مطالبات معوق بانكی و تخلفات صورت گرفته در برخی شعب بانكی و موسسات مالی و اعتباری ارائه كرد.

کد مطلب 2428261

