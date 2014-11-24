به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، سید حسن موذنی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید از مسئولان سازمان لیگ و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال قدردانی کرد که در تقدیر‌نامه و پیام بنیاد شهید آمده است:

"هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است (امام خمینی (ره)

دیروز و دیشب ورزشگاه آزادی شاهد تنها یک مسابقه فوتبال در بالاترین سطح فوتبال ایران نبود، دیشب ورزشگاه آزادی شاهد اوج شکوفایی فرهنگ ایثار و شهادت بود. آنجا که حدود 60 هزار نفر جمعیت حاضر در ورزشگاه و بیش از 50 میلیون نفر بیننده تلویزیونی در ایران و سراسر جهان به احترام شهدای کربلا به عزاداری پرداختند، آنجا که از خانواده 5 شهید ورزشکار تجلیل بعمل می‌آید، آنجا که تمام فضای ورزشگاه، مملو از عطر شعارهای معنوی می‌شود.

بر خود فرض می‌دانم به پاس تلاش‌های صادقانه و دلسوزانه تمامی دست‌اندرکاران، ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران و نایب رئیس فدراسیون فوتبال برادر جانباز گرانقدر جناب مهندس مهدی تاج، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روابط عمومی ورزشگاه آزادی، نیروی انتظامی و باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت و ابلاغ پیام رشادت‌های فرزندان دلیر هشت سال دفاع مقدس به جوانان برومند حق شناس ایران عزیز سپاس و تشکر خود را تقدیم کنیم."