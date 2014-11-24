به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصميم شوراي‌ عالي آمار اين اعتبار با تشخيص و تاييد مركز آمار ايران و بر اساس فازهاي اجرايي تعيين شده به دستگاه‌ هاي اجرايي مرتبط تخصيص داده خواهد شد.

همچنين بر اساس مصوبه ديگر شوراي عالي‌ آمار مقرر شد به منظور تقويت جايگاه و نقش آمار در فرايند برنامه‌ريزي كشور، هر يک از دستگاه‌ هاي اجراي متولي شوراهاي برنامه‌ ريزي تدوين برنامه ششم توسعه، نسبت به مشاركت دادن مديران كل آمار و اطلاعات دستگاه‌ هاي اجرايي در جلسات شوراهاي مذبور و استفاده از آمار رسمي و مورد تاييد دستگاه‌ هاي اجرايي براي تهيه برنامه‌ها اقدام كنند.

تصويب عناوين شاخص‌ هاي ماده 68 قانون برنامه پنجم، شناسنامه‌ ها و بررسي اعتبار مورد نياز تهيه اين شاخص‌ها دستور ديگر پنجاهمين جلسه شوراي‌ عالي آمار بود.

بر اين اساس مقرر شد 824 شاخص تهيه شده از سوي مركز آمار جهت اظهارنظر دستگاه‌ هاي اجرايي به دستگاه‌ هاي ذيربط ارائه شود تا پس از تاييد نهايي بر اساس آن عملكرد برنامه پنجم توسعه مورد ارزيابي قرار گيرد.