آغاز بکار ششمین نمایشگاه سیستم های حفاظتی و ایمنی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شنتیانی عضو هیئت اتحادیه سیستم های ایمنی و حفاظتی در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفت: نکته قابل توجه این است که جامعه ما نیاز به حفظ و ایمنی و امنیت مردم در محیط های پرازدحام و عمومی دارد.



وی افزود: در گذشته تجهیزات و امکانات بیشتر به مراکز دولتی و رسمی اختصاص داشت اما امروزه به گونه‌ای است تجهیزات و امکانات در کل جامعه گسترش یافته و حتی داخل منازل و ساختمانهای مسکونی از این تجهیزات استفاده می‌شود پس در نتیجه نیاز عرضه‌کنندگان و مورد اعتماد و علاوه بر آن اشنایی مصرف کنندگان با نوع استفاده از این تجهیزات لازم است زیرا آنها به دلیل سرمایه‌گذاری در این زمینه باید اطلاعات کافی داشته باشند.



شنتیانی هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه تجهیزات و استفاده از آنها عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه این تجهیزات الکترونیکی هستند و هر روزه تغییرات و تکنولوژی جدیدی عرضه می‌شود به طبع ما هم باید علم روز دنیا را در این صنعت به مصرف کنندگان معرفی کنیم.



وی در ادامه اظهار داشت: شرکتهای ما در تلاش هستند تا با استفاده از علوم روز دنیا این تجهیزات را برای مصرف کنندگان معرفی کنند.



وی در خصوص این نمایشگاه تاکید کرد: نمایشگاه این چنینی فرصتی برای معرفی این تجهیزات می‌باشد و این نمایشگاه عمدتا با تلاش بخش خصوصی و شرکتهای حاضر در این صنعت برگزار می‌شود.



همچنین علی مسعود عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکتهای فنی و مهندسی و حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی گفت: نمایشگاه i ss پس از ایپاک دومین نمایشگاه صنعت حفاظت الکترونیک است که برگزار می‌شود و به عنوان نمایشگاه بخش خصوصی فعالیت خود را حریق، دوربین‌های مدار بسته سیستمهای اعلام سرقت و دوربین‌های کنترل هوشمند فعالیت می‌کند.



وی در خصوص هدف برگزار این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به دلیل ْآشنایی عموم مردم با تجهیزات و سیستمهای حفاظتی برای منازل و آشنایی کارفرماهای دولتی با حوزه و تهیه سیستمهای مورد نیاز در بخش‌های دولتی و بزرگ برگزار می‌شود.

امیر تیمورنژاد مدیر برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی سیستمهای حفاظتی و ایمنی نیز با اعلام اینکه این نمایشگاه تا ششم آذر ماه جاری در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی(ره) برپاست، افزود: این نمایشگاه با هدف ضرورت استفاده از سیستمهای ایمنی و حفاظتی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از این تجهیزات در بخشهای دوربین های مداربسته و تحت شبکه،سیستمهای جلوگیری از حریق، سیستمهای کنترل هوشمند ساختمان،سیستمهای دزدگیر اماکن و ... برگزار خواهد شد.

وی گفت: امروزه استفاده از این تجهیزات به امری ضروری تبدیل شده است و افراد می توانند با مراجعه به این نمایشگاه از مشاوره کارشناسان این حوزه بهره مند شوند.

ششمین نمایشگاه سیستم های ایمنی و حفاظتی با حضور بیش از 40 شرکت داخلی و خارجی، جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی، پلیس فتا، اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی و دست اندرکاران صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی برگزار می شود.

این نمایشگاه از ساعت 9:30 لغایت 18 در ضلع جنوبی مصلی تهران، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.