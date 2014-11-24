نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی شهرستان گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی‎نژاد، شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرگاران اظهار داشت: چرخه علم و فناوری با فعالیت های پژوهشی آغاز می شود و برای تبدیل شدن به ثروت نیازمند تکمیل سایر اجزای این چرخه است.

وی افزود: تجاری سازی یکی از نیازهای ضروری پایان نامه ها و طرح های دانشجویی است، لذا از آنجا که این طرح ها برای رفع نیازها و نواقص جامعه است بهتر است مراکز تولیدی و اجرایی از آن ها استفاده کنند.

وی با بیان این که دستاوردهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرگان در قالب نمایشگاه ارائه شده است، بیان کرد: تحقیقات کاربردی می‎تواند در رفع نیازها و معضلات جامعه مهم و اثرگذار باشد.

نجفی نژاد خاطرنشان کرد: ارائه طرح‎های پژوهشی و پایان‎نامه‎های دانشجویی در این نمایشگاه در تجاری سازی و معرفی دستاوردها به بخش های تولیدی تاثیرگذار است.

وی با بیان این که بیشتر تحقیقات این دانشگاه تبدیل به دستاوردهای قابل عرضه در بازار شده است، تصریح کرد: برخی تحقیقات قابلیت توسعه مرزهای دانش را دارند که نمی‎تواند وارد عرصه اجرا شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: تمامی دستاوردهای پژوهشی ارائه شده در نمایشگاه پیشنهاد تجاری‎سازی دارند و به زودی برای ورود به بازار مذاکرات را آغاز خواهیم کرد.