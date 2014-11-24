۵۰ درصد پژوهشهای دانشگاه منابع طبیعی گرگان قابلیت تولید ثروت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خمیری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گفت: بسیاری از محصولات ارائه شده در نمایشگاه تجاری‎سازی شده‎اند.

وی افزود: حداقل ۵۰ درصد دستاوردهای پژوهشی دانشگاه توانایی تولید ثروت دارند و برخی دستاوردها نیز در بخش صنایع مورد استفاده قرار گرفتند.

وی از برنامه ریزی برای تجاری سازی طرح های دانشگاه خبر داد و بیان کرد: دستاوردهای پژوهشی نمایشگاه در بخش‎های خاک شناسی، کود زیستی، کود بیولوژیک، چوب و کاغذ، صنایع غذایی، شیلات، ماشین‎آلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری است و بیشتر پژوهش‎ها مربوط به گروه‎های شیلات و صنایع غذایی است.

خمیری با بیان این که حرکت دانشگاه به سمت نسل سومی شدن است، تصریح کرد: مرکز رشد دانشگاه اخیرا در دانشگاه فعال شده است.

وی اظهار کرد: در این مرکز حدود ۲۰ طرح‎ ارائه شده که در حال ارزیابی هستند تا به مرحله دانش بنیان برسند.