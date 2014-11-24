دنیا راهی جز مذاکره با ایران ندارد/ هیچ تردیدی در توفیق این راه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی دوشنبه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه از حقوق هسته ای ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد، تصریح کرد: تردیدی در فعال ماندن فناوری و تاسیسات هسته ای ایران اسلامی وجود ندارد و امروز طرفهای مذاکره باور دارند که فشار و تحریم در برابر ایران بی نتیجه است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد، گفت: سانتریفیوژها هرگز متوقف نمی شوند، چرخ زندگی مردم نیز بهتر خواهد چرخید.
رییس شورای عالی امنیت ملی با قدردانی از حضور مردم در صحنه و پیگیری مستمر و لحظه به لحظه مسائل مهم کشور، اظهار داشت: هر چه ما موفقیت داریم در سایه حضور مردم، اجماع ملی و حمایتهای مقام معظم رهبری است.
حسن روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران گفت: ما یک پیروزی بزرگی مهمتر از آنچه که در این مذاکرات روی داد، داریم و آن پیروزی بزرگ این است که امروز شرایط مثل سالهای قبل نیست، امروز در جایگاهی هستیم که هیچکس در دنیا نمیگوید برای اینکه ایران حرف ۱+۵ را بپذیرد، باید تحریمها افزایش یابد و هیچکس نمیگوید برای رسیدن به توافق باید به ایران فشار بیشتری وارد شود بلکه میگویند که باید برای دستیابی به توافق، زمان بیشتری گذاشته و بحثهای بیشتری انجام دهیم و این یک موفقیت بزرگ برای راهی است که ملت بزرگ ایران از ۲۴ خرداد پارسال شروع کرد و آن حماسه سیاسی را آفرید.
رییس جمهوری تصریح کرد: امروز دنیا میداند که با ایران تنها باید از راه گفتوگو، منطق و مذاکره کار را پیش برد و راهی وجود ندارد برای اینکه کسی بخواهد از مسیر یا ابزار دیگری استفاده کند.
روحانی با بیان اینکه ما دو هدف بزرگ از کنار مذاکره مد نظر داشتیم و آن را دنبال میکنیم، اظهار داشت: اولین هدف حفظ فناوری هستهای و ادامه این راه و هدف دوم برداشتن تحریم است در این مدت ما فناوریها را ادامه دادیم، یعنی همواره سانتریفیوژها در حال چرخش بود و به ملت ایران قول میدهم که هیچ وقت حرکت سانتریفیوژها متوقف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: اما از آن طرف چرخه زندگی مردم باید روز به روز بهتر شود و در این مدت حرکت بسیار خوبی مردم و دولت در کنار هم انجام دادند و این راه ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: هدف دوم در جریان مذاکرات این بوده که تحریمها قدم به قدم برداشته شود، امروز بخشی از تحریمها برداشته شده و بخشی باقی است، اما آنچه مهم است اینکه در این مذاکرات طرف مذاکرهکننده کاملاً قبول داشت که تحریم باید برداشته شود و صرفاً اینکه چگونه و از چه زمانی آغاز شود، مورد بحث است.
رییس جمهوری گفت: امروز هیچ کس در دنیا تردید ندارد که ایران باید فناوری هستهای از جمله غنی سازی را در خاک خودش داشته باشد و هیچ کس هم تردید ندارد که تحریم باید برداشته شود.
وی تصریح کرد: امروز همه دنیا میدانند که راهی که انتخاب شده تحت عنوان تحریم و فشار، راه نادرستی بوده و به نتیجه نمیرسد. بنابراین راهی که انتخاب کردهایم که مسیر تعامل با دنیا است مسیر درستی بوده و پاسخ داده و بعد هم پاسخ خواهد داد.
رییس جمهوری همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی هیأت مذاکرهکننده هستهای کشورمان گفت: مذاکرهکنندگان کشورمان در این مدت بویژه در روزهای اخیر به صورت شبانهروزی در حال تلاش بودند و با توجه به مسئولیتی که دارم به طور مداوم با آنها در تماس بودم، به هرحال ۶ کشور بزرگ با هیأتهای بسیار مفصل در برابر ما هستند، اما بحمدالله گامهایی به پیش گذاشتیم. درست است که در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدهایم، اما میتوانم بگویم که برای رسیدن به توافق نهایی گامهایی به جلو برداشتهایم و شرایط امروز با ۳ ماه و ۶ ماه پیش کاملاً متفاوت است و منطقها بسیار به هم نزدیک شده و بسیاری از شکافها برداشته شده است. اما هنوز گامها و مسیرهایی پیش رو است که باید طی شود.
روحانی خاطر نشان کرد: آنچه امروز توافق شده بر این مبنا است که شرایطی که از توافق ژنو بوده برای چند ماه دیگر باقی بماند نه اینکه فقط این توافق ژنو چند ماه باقی بماند، بلکه فرصت ادامه مذاکره برای دستیابی به هدف و توافق نهایی و این چیزی است که مورد اتفاق نظر همه است.
رییس جمهوری تصریح کرد: ملت ایران پیروز خواهد شد و به پیروزی نهایی خواهد رسید و من در توفیق راهی که انتخاب کردهایم هیچ تردیدی ندارم و هیچ راهی برای دنیا جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران وجود ندارد و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد.
حسن روحانی با بیان اینکه توافق دو مرحله دارد، اظهار داشت: یک مرحله مباحث پشت پرده است که در آن منطقها به هم نزدیک میشود و در این زمینه پیشرفتهایی داشتهایم. یک مرحله دیگر هم این است که این تفاهمها روی کاغذ وارد شده و به توافق قطعی و نوشته شده تبدیل میشود. ما با این مرحله دوم هنوز فاصله داریم ولی در مرحله اول گامهای خوبی برداشتیم ، مطمئن هستم که شرایط پیش روی ما به طور مرتب از آن حالت خاکستری به سمت سپیدی و روز روشن رو به پیش میرود و گامهای ما تاکنون در این راستا بوده و در آینده نیز اینچنین ادامه خواهد یافت.
رییس جمهوری روند مذاکرات اخیر را به طور کلی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: یک زمانی بود که طرف مذاکرهکننده ما اصلاً به اینکه در داخل خاک ایران به طور مستمر غنیسازی ادامه داشته باشد، حاضر نبود، ولی امروز هیچ کس تردید ندارد که در داخل ایران غنیسازی ادامه یابد و فناوری هستهای ما ادامه خواهد داشت.
روحانی گفت: یک زمانی تردید وجود داشت که آیا در اراک، ما نیاز به رآکتور داریم، یا نداریم. اما امروز در این زمینه تردیدی وجود ندارد و صرفاً ممکن است در خصوص نوع رآکتور و ویژگیهایش، مباحثی داشته باشیم اما اصل موضوع مورد اتفاق نظر است.
رییس جمهوری افزود: امروز در اینکه ایران باید تحقیق و توسعه را ادامه دهد اتفاق نظر وجود دارد و در اینکه باید تحریم برداشته شود و پرونده ایران از شورای امنیت خارج شود، هیچ کس تردید ندارد. منتها بحث روی زمانبندیهاست که چه اقداماتی ما انجام دهیم و چه اقداماتی جهان انجام دهد. بنابراین در مسیر موفقیت و توفیق قرار داریم و مردم ما همواره موفق و پیروز بوده و در این راه هم پیروز خواهد بود.
حجت الاسلام روحانی خطاب به ملت ایران با بیان اینکه دولت برنامه مشخصی برای توسعه کشور دارد و این برنامه را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته مردم مشاهده کردند که در زمینه مسایل اقتصادی، اجتماعی و رفاه عمومی قدمها و گامهای بلندی برداشته شده است و این گام ها برای اینکه به هدف نهایی برسیم، ادامه خواهد یافت.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه هیچگاه از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: هیچ وقت از چارچوب هایی که به عنوان خط قرمز از طرف ملت ایران و از طرف رهبری معظم انقلاب پیش روی ما است، عبور نکرده و نخواهیم کرد و در همین چارچوب هم در مسأله هسته ای و سایر مسایل به موفقیت رسیده و خواهیم رسید.
روحانی گفت: امروز تمام شرکتها و تمام بخشهای اقتصادی و تمام سیاسیون دنیا وقتی با ما مذاکره میکننده صراحتاً اعلام میکنند که راهی جز توافق و پایان تحریم وجود ندارد و این همه، موفقیت مردم بزرگ ایران است و ان شاءالله پیروزی نهایی نیز در سایه تلاش و برکت خون شهیدان و از جمله شهدای هستهایمان از آن ملت ایران خواهد بود.
رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی روند مذاکرات اظهار داشت: ما باید مذاکرات را ادامه دهیم و این مذاکرات را با جدیت ادامه خواهیم داد. منطق ما منطق مذاکره و تعامل و این است که حق ما باید گرفته شود، ما تحریم را ظالمانه میدانیم و باید قدم به قدم تحریم را برداریم. ما باید حقوق هستهای مان مورد اذعان و اعتراف جهانیان باشد که امروز بحمدالله چنین است.
روحانی تصریح کرد: آینده ما هم برای موفقیت و هم برای ادامه مذاکره روشن است و هیچ تردیدی ندارم که ملت ایران پیروز خواهد بود.