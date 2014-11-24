کانون گفتمان دانشجویی با هدف ارتقای تفکر و نقدپذیری دانشجویان شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ امیر پویا پیشخوان شامگاه دوشنبه در همایش تهدیدها و فرصت‌ها در مذاکره با آمریکا که به همت کانون گفتمان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و با حضور مشاور وزیر امور خارجه برگزار شد،‌ هدف از تشکیل کانون گفتمان دانشجویی را ایجاد مرکزی برای مهد آزاداندیشی به منظور پاسخگویی و تحلیل مسائل روز در فضایی باز و منطقی به منظور رشد خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانست.

وی اظهار داشت: دانشجویان از این ظرفیت برای بیان عقاید با خط و مشی اعتدال و توسعه بخشیدن به تفکرات خود در زمینه‌های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند و نسبت به مسائل و آسیب‌هایی که در جامعه نمود پیدا می‌کند آگاهی یافته و در رابطه با آنها اظهار نظر می‌کنند.

وی اطمینان بخشی به دانشجویان مبنی بر ایجاد فضایی آرام برای گفتگوی آزاد را از دیگر اهداف شکل‌گیری کانون گفتمان دانشجویان در سال ۹۱ عنوان کرد و بیان داشت: با این اقدام دانشجویان از لاک خودسانسوری، انفعال و عدم پذیرش مسئولیت خارج می‌شوند و در راستای اعتلای کشور گام اساسی برخواهند داشت.

رئیس کانون گفتمان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با بیان اینکه این کانون وابستگی خاصی به هیچ حزب و جناحی ندارد،‌ اظهار داشت: این کانون تریبون تبلیغاتی هیچ جناح سیاسی نیست اما تاکید بر گفتمان سیاسی در فضای دانشگاه برای پیشبرد اهداف و توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رشد و بالندگی در تفکر دانشجویان دارد.

وی گسترش افق‌های فکری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از برنامه‌های کانون گفتمان دانشجویی در سال تحصیلی جاری عنوان کرد و افزود: ارتقای آگاهی و توانمندی دانشجویان در زمینه‌های تحلیل، نقد و ارزشیابی مسائل روز کشور و جهان و تقویت روحیه نقدپذیری و پرورش مهارت تفکر انتقادی در میان قشر جوان از دیگر اهداف و برنامه‌ریزی‌های این کانون در سال جاری دانست.

پیشخوان اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ تفکر و تحمل نظر مخالف به عنوان پیش شرط توسعه یافتگی در میان قشر دانشجو نیز از دیگر اهداف کانون گفتمان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان است.