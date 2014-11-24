به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری عصر دوشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش های بسیار زیادی برای بهبود وضعیت امنیتی در سطح کشور داشته و هم اکنون شاهد امنیت پایداری در کشور هستیم.
وی با اشاره به تلاش های بسیج و سپاه و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی در کنار نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت پایدار در کشور، خاطرنشان ساخت: بسیج و بسیجیان از همه توان خود برای خدمات دهی مناسب به مردم در عرصههای مختلف استفاده میکنند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه بسیج تنها مربوط به نظام جمهوری اسلامی نیست، تاکید کرد: تاثیر تفکر بسیج در کشورهای دنیا به ویژه خاورمیانه مشاهد میشود.
وی بسیج را مجموعهای گرانبها برای ارائه خدمات مناسب به مردم دانست و با اشاره به کارنامه درخشان بسیج، تصریح کرد: تعامل هدفمند و بیشتر نیروی انتظامی و بسیج با هم میتواند به توسعه و پیشرفت نظام کمک کند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز در این نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یکی از برکات بسیار بزرگ انقلاب اسلامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در پی الگوگیری از بسیج هستند.
سردار حیدر عباسزاده با اشاره به اینکه بسیح الگوی بسیاری از انقلابهای دیگر کشورها قرار گرفته است، اضافه کرد: نیروی انتظامی خود را در کنار بسیج میبیند و با تفکر بسیجی برای توسعه امنیت در جامعه تلاش میکند.