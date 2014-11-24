پروفسور اولی هاینونن رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو به خبرنگار مهر در خصوص تمدید مذاکرات ایران و ۱+۵ تا ۱۰ تیرماه و ارزیابی اش از این تمدید گفت: از تمدید مذاکرات استقبال می کنم و در عین حال معتقدم راه پیش رو آسان نخواهد بود و فراز و نشیب های خودش را خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: دو تصمیم عمده برای اینکه به نتیجه مثبت برسیم در پیش رو می بینم. ایران باید در سیاست های انرژی هسته ای خود تجدید نظر کند و برنامه هسته ای خود را برای رفع نیازهای واقعی خودش بیشتر توسعه دهد.

هاینون در ادامه گفت: مفهوم آن این خواهد بود که ایران باید کاهشی در غنی سازی اورانیوم داشته باشد و از شرکای خود رآکتورهای پیشرفته‌تر درخواست کند و به فن آوری جدیدتر دسترسی داشته باشد و تضمین های لازم برای دریافت سوخت را از آنها دریافت کند.

استاد دانشگاه هاروارد در ادامه گفت: ایران همانند بسیاری از کشورها در آسیا، اروپا منابع اورانیوم داخلی محدودی دارد. غنی سازی اورانیوم مسئله اصلی داشتن برنامه هسته ای نیست. در عین حال گروه ۱+۵ هم باید در نظام تحریم های هسته ای ایران تجدید نظر کند و راه هایی برای رفع آنها تعبیه کند.

وی در خصوص این موضوع که آیا می توان گفت تمدید مذاکرات برای هر دو طرف موفقیت محسوب می شود نیز تصریح کرد: در این مرحله من هیچ برنده و بازنده ای نمی بینم. در این مرحله باید به دنبال این باشیم که به این مسئله پایان دهیم و و تنش ها در خاورمیانه را کاهش دهیم و نظام منع تکثیر سلاح های هسته ای را اجرا کنیم.

اولی هاینونن رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون امور پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال ۲۰۱۰ میلادی بود و اکنون در مرکز روابط و علوم بین‌المللی دانشگاه هاروارد تدریس می‌کند.

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