به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج جامعه زنان استان قم به مناسبت هفته بسیج آمده است:
از دیر باز روحیه جهاد، خودباوری، ایستادگی، مقاومت و عزتخواهی، با فرهنگ ناب تشیع گره خورده است و شیعه، وارث ائمه هدایتی است که حتی در سختترین شرایط ممکن عزت را بر ذلت ترجیح داده و با حرکت خود، فصل نوینی از زندگی بشریت را رقم زدند.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است که، بدون شک در میان تمام این رویدادها و اتفاقاتِ تاریخ تشیع، عاشورا نقطه اوجی است که امام حسین(ع)، سرور آزادیخواهان عالم در نهایت مظلومیت با خون خود شعار «هیهات من الذله» را در پیشانی دهمین روز محرم برای همیشه ماندگار میکند تا امروز بعد از گذشت این همه سال، آزادیخواهان عالم در غزه، حلب، یمن، بحرین، پاکستان، عراق، نام حسین، راه حسین و منش حسین(ع) را تنها راه مقابله با استکبار جهانی بدانند.
در متن بیانیه تصریح شده است: امروزه دنیای اسلام در شرایط بسیار حساس و پیچیدهای به سر میبرد و در این پیچ تاریخی دنیا، چشم همه کشورها به امالقرای جهان اسلام و داعیهدار نظریه مترقی ولایت فقیه و مردمسالاری دینی است. امروز تمام دنیا پس از اضمحلال اندیشههای پوچ و درونتهی غرب و شرق و نظریههای مادیگرایانه و انسانپرستانه به سرنوشت انقلابی خیره شدهاند که شعارش نه شرقی و نه غربی بوده است.
بسیج جامعه زنان قم در ادامه بیانیه آورده است: در هر نهضتی زنان یکی از عوامل و ارکان اصلی پیروزی آن نهضت به شمار میروند؛ چنانکه در نهضت خونین عاشورا تداوم حرکت ثارالله(ع)، با حضور بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب(س) محقق شد و پیامآور شهدای مظلوم کربلاست که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
در متن این بیانیه ذکر شده است که، متأسفانه بعضی از دیدگاههای ناعادلانه و در برخی موارد ناجوانمردانه و با برداشتهای غلط، زن را محصور در خانه و نقش او را تنها در خانه و خانهداری خلاصه مینمایند و همانند این نظریه که دین از سیاست جداست و علما نباید در امور سیاسی دخالت کنند، زن را نیز از ورود به مسئولیتهای اجتماعی محروم میدانند؛ در حالی که در دهههای اخیر دنیا شاهد بوده که زنان حداقل در کشورهای خاورمیانه با اسوه قرار دادن زنان ایرانی همانند مردان، در شکلگیری انقلاب و بیداری اسلامی نقش اساسی داشتهاند و همدوش مردان سلاح به دست گرفته و در سنگر عدالتطلبی و عدالتخواهی علیه دیکتاتورهای دستنشانده رژیمهای امپریالیستی و استکباری و صهیونیستی مبارزه نمودند؛ همچنانکه زنان ایرانی در به وجود آمدن و پیروزی انقلاب اسلامی میدانداری کردند و در دوران دفاع مقدس، شیر زنان مجاهد و آگاه با حضور در مساجد، راهپیماییها به تهییج و تشویق مردان برای حضور در میادین نبرد مجاهدت میکردند و یا با حضور در بیمارستان های صحرایی و در خطوط پشتیبانی جنگ به امداد مجروحان میشتافتند و اگر ضرورتی پیش میآمد، همانند مقاومت و ایستادگی شیر زنان خرمشهری اسلحه به دست میگرفتند و به دفاع از کشور میپرداختند. چه بسیار مادرانی که در این هشت سال جنگ نابرابر، چندین فرزند خود را فدای انقلاب و نظام مقدس اسلامی کردند و شیون و زاری ننمودند تا دشمن شاد نشود.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است: بسیج جامعه زنان با این باور که نقش اجتماعی زن در برپایی عدالت در جامعه همانند مرد از اهمیت ویژهای برخوردار است، همواره تلاش مینماید تا با رعایت تمامی حقوق خود بر پایه موازین اسلامی و با همان رفتار فاطمی و زینبی(س) برای رشد و اعتلای جامعه تلاش نماید و با آموزش و پرورش نیروهای متعهد در این راه گام مؤثری بردارد.
در پایان متن این بیانیه تصریح شده است که، بسیج جامعه زنان ضمن بیان اینکه اساس تفکر بسیجی، فرهنگ حسینی و فاطمی است، بر حفظ بنیاد اصیل خانواده ایرانی و اسلامی به عنوان محوریترین هدف بسیج جامعه زنان تأکید میورزد و اعلام میدارد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیده سرافراز سال، شهیده فوزیه شیردل، هماره به بانوی کربلا، طلایهدار ظهر عاشورا، زینب کبری(س) اقتدا کرده و با تمام توان در صحنه مبارزه با دشمن ایستاده و با تمامی هجمهها و شبیخونهای فرهنگی دشمن به مبارزه خواهد پرداخت و در این راه حتی برای لحظهای نیز از تحقق اوامر مولای خود، حضرت آیت الله امام خامنهای (مدظله العالی) کوتاه نخواهد آمد.