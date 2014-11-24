روحانی:دوران تحریم گذشته است/پوتین: برای رسیدن به توافق جامع فقط زمان کم داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این مکالمه تلفنی با ابراز خرسندی از روند مثبت همکاری‌های دو کشور بویژه در زمینه‌های اقتصادی اظهار داشت: گسترش مبالادت اقتصادی ایران و روسیه بویژه در حوزه‌های نفتی و تجاری، به زودی سطح همکاری‌های فیمابین را به بالاترین حجم همکاری‌های منطقه‌ای ارتقاء خواهد داد.

رییس‌جمهوری کشورمان با اشاره به توافق‌های اخیر ایران و روسیه در حوزه هسته ای از جمله ساخت دو نیروگاه و همچنین طرح‌های در دست اقدام و مورد مذاکره دو کشور گفت: همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه‌های صلح آمیز هسته ای بویژه در ساخت نیروگاه‌ها بصورت مشترک، اثرات قابل قبولی در توسعه تعاملات اقتصادی ایران و روسیه بر جای گذاشته و امنیت لازم برای توسعه اقدامات مشترک و صلح آمیز هسته ای را فراهم آورده است. همچنین این همکاری‌ها علاوه بر ارتقای مناسبات علمی و فنی دو کشور همسایه، تاثیر خوبی در عرصه بین المللی خواهد داشت.

روحانی در خصوص مسائل منطقه ای نیز افزود: همکاری و تعامل کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی توانسته است از پیشروی تروریست‌ها در عراق و سوریه کاسته و به تدریج صحنه عملیاتی را به نفع مردم آن کشورها تغییر دهد.

رییس جمهوری گفت: ایران و روسیه توانسته اند نمونه موثری از همکاری در مقابله با تروریسم و افراطی‌گری را مطرح نموده و ضرورت یکپارچگی درون منطقه ای برای تقابل با خشونت را اثبات نمایند.

حسن روحانی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و ۱+۵ در وین و نتایج حاصله افزود: طی روزهای اخیر دو کشور حضور فعالی در مذاکرات داشته اند و امیدواریم با کمک‌های شما زودتر به توافق جامعی که به نفع ملت‌ها، منطقه و جهان است دست یابیم.

رییس شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز خوشحال هستیم که همه کشورهای جهان برای اینکه مذاکرات به نتیجه نهایی برسد، تاکید دارند و در جمهوری اسلامی ایران نیز اجماعی ملی برای حل این موضوع از طریق تعامل برای رسیدن به حقوق حقّه کشور و نیز حل و فصل نهایی وجود دارد.

حجت الاسلام روحانی خطاب به ولادیمیر پوتین گفت: باید پیام روشنی دهیم که دوران تحریم سپری شده است. اینکه برخی کشورها در هر مساله ای از ابزار تحریم استفاده می‌کنند برای جامعه جهانی مشکل آفرین است. انتظار دولت و ملت ایران این است که در مذاکرات ۱+۵ جدیت بیشتری از همسایه شمالی ببینند چرا که تلاشهای مشترک ما باعث ارتباط و پیشرفت دو ملت ایران و روسیه شده است.

پوتین رییس‌جمهوری روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه "در مذاکرات اخیر وین برای رسیدن به توافق جامع فقط زمان کم داشتیم" گفت: مهم است که مذاکرات سبب شود که ایران به حقوق خود بویژه در زمینه غنی سازی دست پیدا کند و غنی سازی در خاک خود، حق ایران است.

وی با ابراز امیدواری برای وصول طرفین به توافقی که منافع همگان را در بر گرفته و قابل قبول باشد، افزود: خوشحالم که اخیرا قراردادی برای همکاری هسته ای طی ده سال آینده امضا کرده‌ایم.

پوتین تاکید کرد که روسیه نگرانی‌های طرف ایرانی را در زمینه حقوق خود درک می‌کند.

طرفین همچنین در این گفتگو با بررسی تحولات اخیر بازار جهانی نفت توافق کردند که در این مسیر همکاری‌های لازم را به عمل آورند.