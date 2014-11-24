از سرگیری مذاکرات جدید تا دو هفته آینده/ تاکنون به هیچ توافقی نرسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به مذاکرات وین گفت: جلسات فشرده‌ای را در چند روز گذشته داشتیم و پیشرفت‌ های بهتری صورت گرفت. با توجه به پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود کسی مایل به پایان مذاکرات نبود و از سویی با پایان مهلت مذاکرات رو به رو بودیم و از این رو بعد از جسله وزیران خارجه تصمیم گرفته شد برای یک دوره دیگر توافق ژنو تمدید شود.

مذاکره کننده ارشد ایران درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای تا 9 تیرماه 94 گفت: نمی‌خواهیم هفت ماه مذاکره کنیم بلکه بنا داریم ظرف چند هفته آینده به یک توافق کلی برسیم و بلافاصله بررسی جزییات را شروع کنیم.

عراقچی درباره تعهدات جدید از سوی دو طرف در قالب تمدید مذاکرات گفت: دقیقا همان شرایطی که در 10 ماه گذشته وجود داشته ادامه می‌یابد. غنی‌سازی ما ادامه دارد و برخی از محدودیت‌ها هم ادامه دارد و تحریم‌هایی که تعلیق کردند کماکان ادامه می‌یابد.

وی افزود: در ادامه روند گذشته و مبلغی که در 10 ماه گذشته آزاد می‌شد ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شود. در ماه‌های گذشته 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شده و و در ماه‌های آینده حدود 5 میلیارد دلار آزاد می‌شود. الان مذاکرات در شرایط خیلی بهتری است.‎ مسیری که طی کردیم در 10 ماه گذشته مسیر مناسبی بوده است و داریم روی راه‌حل‌ها کار می‌کنیم.

عضو تیم مذاکره کننده کشورمان افزود: مذاکرات نسبت به گذشته در مسیر خیلی بهتری قرار گرفته و طی 10 ماه گذشته مسیری که طی کرده موفقیت آمیز بوده و ایده ها به هم نزدیکتر شده است.

وی تاکید کرد: امروز مسیر راه روشن است و باید روی راه حل ها کار کنیم تا به نتیجه برسیم.

عراقچی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا non paper برای این توافق وجود دارد گفت: در رسیدن به توافق جامع در کلان مشکلات اساسی داشتیم بویژه در نحوه برداشته شدن تحریم ها و میزان غنی سازی که از موضوعات کلیدی مذاکرات است بنابراین تا در کلیات به تفاهم نرسیم نمی توانیم وارد جزئیات شویم.

وی هدف از این مذاکرات را رفع نگرانی های موجود دانست و گفت: دو طرف برای رفع این نگرانی ها ایده هایی داشتند و آنها دریافتند که داشته های مردم ایران و فناوری هسته ای برگشت ناپذیر و جزء خطوط قرمز ما است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان تصریح کرد: دانشمندان ما که در تیم مذاکره کننده هسته ای حضور دارند راه حل های علمی خیلی خوبی برای رفع این نگرانی ها ارائه کردند و توانستند طرف مقابل را قانع کنند که این راه حل ها جواب می دهد اما در هر صورت در مسیری قرار گرفته ایم که در هر صورت به نتیجه امیدوار هستیم و در مورد رفع تحریم ها نیز راه حل هایی ارائه شده و بر روی این راه حل ها کار می کنیم.

عراقچی افزود: با توجه به تمام ایده ها و راه حل هایی که در این مذاکره ارائه شده یک تصویر روشن و چشم انداز قابل قبولی پیش رو داریم و پس از گذراندن پیچ ها امروز مسیر هموارتر شده و امیدها بیشتر شده است البته در بعضی از مسائل هنوز فاصله ها بسیار است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده همچنین در پاسخ به این سئوال که بعضی رسانه های غربی خبر از رسیدن به توافق سیاسی تا سه ماه آینده دادند گفت: توافق ژنو با توافق نهایی قابل مقایسه نیست توافق ژنو یک توافق آتش بس معمولی است و توافق جامع توافق برای صلح است.

عراقچی تصریح کرد: برای رسیدن به همین توافق آتش بس یعنی توافق ژنو سه ماه طول کشید بنابراین برای رسیدن به توافق نهایی که مباحث پیچیده تر و جامع تر است زمان بیشتر می برد اما فکر می کنم قسمت مشکل کار را رد کردیم اما هنوز مسیر پیش رو آسان نیست و گره هایی وجود دارد اما چشم انداز خوبی نیز برای باز شدن آنها وجود دارد. وی همچنین در پاسخ به این سئوال که مذاکرات جدید از چه زمان آغاز می شود گفت: مذاکرات بعدی با فاصله کم یکی دو هفته ای از سر گرفته می شود و در ماه دسامبر نیز حتما یک دوره مذاکره خواهیم داشت و در کنار آن نیز جلسات کارشناسی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: یک فضای خوب و حرکت رو به جلویی آغاز شده و طرف مقابل نیز به این نتیجه رسیده که نمی تواند از طریق زورگویی مذاکرات را هدایت کند و به خواسته های بیش از حد خود که رفع نگرانی ها بود برسد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تاکید کرد: نتیجه مذاکرات قطعا چیزی خواهد بود که تمام حقوق هسته ای ملت ایران و خطوط قرمز حفظ خواهد شد و غنی سازی نیز ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در مورد اختلافات میان اعضای 1+5 و تاثیر آن بر مذاکرات گفت: هر چه مذاکرات جلوتر می رود اختلاف دیدگاهها میان اعضا بیشتر نمایان می شود.

عراقچی افزود: اختلاف دیدگاه میان روسیه و چین با دیگر اعضا همچنین بین آمریکایی ها و اروپایی و حتی بین اروپایی ها متفاوت است اما ما انتظار داریم که یک صدای واحد از گروه 1+5 شنیده شود و اختلافات داخلی خود را حل کنند. همچنین یک عضو نیز نباید مواضع خود را بر دیگر اعضا تحمیل کند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده با تاکید بر اینکه هنوز در هیچ موضوعی توافق نکرده ایم گفت: طبق توافق نامه ژنو هیچ توافقی نخواهد شد مگر آنکه در همه موضوعات تفاهم شود بنابراین هیچ تفاهمی نشده است اما راه حل همه این موضوعات و اختلافات وجود دارد.

وی با بیان اینکه امیدوارم با تلاش و عزم و اراده ای که وجود دارد بتوانیم با 1+5 به تفاهم برسیم خاطرنشان کرد: نحوه رفع تحریم ها و موضوع غنی سازی از موضوعات کلیدی این توافق است و تا حل نشود به هیچ تفاهمی نخواهیم رسید.