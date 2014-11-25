دیدار وزیر اوقاف عراق با آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در این دیدار ، وقف را صدقه جاریه خواندند که باید کیفیت و موارد استفاده از آن در حوزه های علمی و تحقیقاتی گسترش بیشتری یابد.
در ابتدای این دیدار سید صالح حیدری گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بازسازی عتبات عالیات و توسعه امکانات و زیرساختهای این اماکن مقدس به محضر معظم له ارائه نمود.
سید صالح حیدری وزیر اوقاف شیعی عراق با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در این دیدار ، وقف را صدقه جاریه خواندند که باید کیفیت و موارد استفاده از آن در حوزه های علمی و تحقیقاتی گسترش بیشتری یابد.
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