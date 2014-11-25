دیدار وزیر اوقاف عراق با آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در این دیدار ، وقف را صدقه جاریه خواندند که باید کیفیت و موارد استفاده از آن در حوزه های علمی و تحقیقاتی گسترش بیشتری یابد.



در ابتدای این دیدار سید صالح حیدری گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بازسازی عتبات عالیات و توسعه امکانات و زیرساختهای این اماکن مقدس به محضر معظم له ارائه نمود.