به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمحسن مروجی طبسی مدیرگروه فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما گفت: اصل قصه جریان‌های تکفیری، تفکر آن‌ها و افراط گری است. این‌ها در هر دوره با یک لباس خود را نشان می‌دهند در یک دوره به اسم داعش‌اند، یک دوره به اسم وهابیت و یک دوره به اسم سلفی‌گری ابن تیمیه و یک دوره هم به اسم گروه‌های تندوری حنابله در قرن 4 و 5( البته باز تأکید می کنم گروه‌های تندرو حنابله نه برادران اهل سنت حنابله) بنابراین تکفیری‌ها تنها اسمشان عوض شده است و ماهیت آن‌ها همیشه از همین نوع افراط‌گری بوده است.

وی ادامه داد: آنها دارای بحران مشروعیت هستند به این معنا که یک‌ زمانی خودشان را به جای اهل سنت جا می‌زنند و یک زمانی خودشان را نماینده و سخنگوی آن‌ها معرفی می‌کنند اما وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم می بینیم که این بحران مشروعیت آن‌ها موضوع جدیدی نیست.

مدیر گروه فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار داشت: این گروه‌های تندرو و تکفیری هر جا که در طول تاریخ پاگذاشته‌اند پیامی جز اختلاف، خونریزی و فتنه نداشتند. وقتی تاریخ را مطالعه کنید به عمق فاجعه پی خواهید برد و مشاهده خواهید کرد که این ها حتی به علمای خود نیز رحم نکردند.

وی با بیان این مطلب که مشکل گروه‌های تکفیری با شیعه نیست بلکه مشکلشلن تمامی مسلمانان است گفت: حاکم نیشابوری، شافعی مذهب و صاحب کتاب های زیادی است و از محدثین بزرگی است که در قرن چهارم می زیسته است و او را امیرالمؤمنین فی الحدیث می نامیدند وقتی که تفکرات تکفیری‌ها و گروه‌های تندرو قرن 4 و 5 به خراسان رسید حاکم نیشابوری را محبوس کردند و جالب این است که دلیلشان هم این بود که او از بنی امیه تجلیل نمی‌کند.

حجت الاسلام مروجی طبسی افزود: حاکم نیشابوری از قربانیان تکفیری‌های آن زمان است یکی از شاگردان وی به او می گوید چه اشکالی دارد که از بنی امیه تجلیل کنید تا از حبس آزاد شوید؟ وی سه بار در پاسخ می گوید از قلب من برنمی‌خیزد که در فضیلت بنی امیه صحبت کنم. این مطلب را یک اهل سنت آزاد مرد می‌گوید.

وی تأکید کرد: در حقیقت تمامی علمای مسلمین چه شیعه و چه سنی معتقدند که بنی امیه مؤسسین تفکرات تکفیری هستند یعنی عقبه اصلی این ها به بنی امیه باز می گردد به طوری که ما تا قبل از اسلام سربریدن، تکه تکه کردن و با اسب بر بدن‌ها تاختن را نداشتیم.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: یحیی بن عبدالحمید حمانی اگر در درسش اسم معاویه می آمد می گفت هوا را آلوده نکنید و از خاندان بنی امیه نگویید بنابراین همه مسلمان‌ها معتقدند که پرچمداران تکفیر در ابتدا بنی امیه، بعد گروهی از حنابله تندوری بغداد در قرن 4و 5 و پس از آن ابن تیمیه و پس از آن نیز عبدالوهاب بودند و در حال حاضر نیز این داعش است که پرچم تکفیری‌ها را بر دست گرفته است.