ششمین برد کلیولند به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز بامداد امروز سه شنبه در ادامه رقابتهای حرفه‌ای NBA میزبان اورلاندو مجیک بود که این دیدار را با حساب 106 بر 74 به سود خود پایان داد تا ششمین برد فصل را کسب کند. این تیم تاکنون هفت شکست را در کارنامه داشته که آمار نگران کننده‌ای برای هواداران کلیولند به شمار می‌رود.

در این دیدار که در حضور 20 هزار و 562 هزار هوادار کلیولند برگزار شد "لبرون جیمز" با کسب 29 امتیاز، 4 ریباند و 11 پاس منجر به امتیاز ستاره میدان بود و نقش مهمی را در کسب این برد ایفا کرد.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* شارلوت هورنتس 92 - لس آنجلس کلیپرز 113

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 104 - پورتلند بلیزرز 114

* هوستون راکتس 91 - نیویورک نیکس 86

* یوتا جاز 95 - شیکاگو بولز 97

* دالاس ماوریکس 100 - ایندیانا پیسرز 111

* تورنتو رپتورز 104 - فینیکس سانز 100