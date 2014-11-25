مازندران نیازمند گشت های ویژه راهداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح سه شنبه در جمع مسئولان بخش حمل و نقل مازندران، با تقدیر از تعامل بین دستگاههای مختلف بخش حمل و نقل، بر برقراری تردد ایمن و روان در راههای استان به ویژه در شرایط حساس مانند زمستان تاکید کرد و ارتقای وضعیت ایمنی در این بخش را مهم دانست.

وی با اشاره به شرایط ویژه راههای استان و تردد شمار زیادی مسافر و گردشگر، ایجاد کشتهای ویژه راهداری و پلیس راه را برای ارتقای ایمنی و عبور و مرور ضروری بیان کرد و گفت: فرهنگسازی برای برقراری تردی ایمنی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

نبیان، آشنایی رانندگان به اطلاعات مورد نیاز سفر را در کاهش تصادفات و سوانح، تاثیرگذار خواند.

سرهنگ جعفر محمد نزاد فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به آمادگی پلیس راه استان برای اجرای طرح راهداری زمستانه یادآور شد: پلیس راه با برنامه های منظم و مدون برای اجرای طرح راهداری زمستانه آمادگی دارد.

وی اظهار داشت: تعامل و همفکری با نیروهای و بکاری گیری درست از تجهیزات در اجرای برنامه ها و موفقیت آن نقش اساسی دارد.

حيدر نوروزي مديركل راه و شهرسازي استان مانزدران نیز با بیان اینکه راهداری زمستانه از وظایفه بخش راهداری استان است، بیان داشت: برای حفظ ایمنی و برقراری تردد، این طرح در زمستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به محورهاي برفگير و حساس مازندران نظیر محور كندوان، هراز، سوادكوه و ساري _ كياسر، تجهیز ماشین آلات، ذخيره سازي نمك، استقرار اكيپ هاي ثابت با نيروهايي مجرب و با تجربه را ضروری دانست.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.