به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال که روز شنبه در دیداری خانگی، شکستی تلخ را مقابل رقیب سنتی خود منچستریونایتد تجربه کرده، چهارشنبه شب در ورزشگاه امارات میزبان دورتموندی است که اگرچه در رقابتهای لیگ قهرمانان بازی‎های خوبی انجام داده اما در بوندس لیگا، وضعیت نامطلوبی دارد.

خبر بد برای دورتموند اینکه در این بازی "مارکو رویس" را به خدمت ندارد و از سویی آرسنال هم معلوم نیست بتواند از "اولیویه ژیرو" در این بازی استفاده کند و البته وضعیت "جک ویلشر" و "وویسیچ چزنی" هم مشخص نیست.

در یکی دیگر از بازی‎های فردا شب، رئال مادرید میهمان بازل سوییس است. مدافع عنوان قهرمانی پیش از این صعود خود را مسجل کرده و چه بسا "کارلو آنچلوتی" در بازی فردا بتواند به بازیکنان غیر اصلی خود میدان بدهد. از سویی اگر بازل در این بازی برنده از زمین خارج نشود شاید شانس صعود به مرحله حذفی را از دست بدهد.

برنامه بازی های فردا شب به این شرح است:

گروه A

* آتلتیکو مادرید اسپانیا - المپیاکوس یونان

* مالمو سوئد - یونتوس ایتالیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آتلتیکومادرید 4 3 - 1 9 2- یوونتوس 4 2 - 2 6 3- المپیاکوس 4 2 - 2 6 4- مالمو 4 1 - 3 3

گروه B

* بازل سوییس - رئال مادرید اسپانیا

* لودوگورتس بلغارستان - لیورپول انگلستان

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- رئال مادرید 4 4 - - 12 2- بازل 4 2 - 2 6 3- لیورپول 4 1 - 3 3 4- لودوگورتس 4 1 - 3 3

گروه C

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - بنفیکای پرتغال

* بایر لورکوزن آلمان - موناکوی فرانسه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بایرلوکوزن 4 3 - 1 9 2- موناکو 4 1 2 1 5 3- زنیت 4 1 1 2 4 4- بنفیکا 4 1 1 2 4

گروه D

* اندرلشت بلژیک - گالاتاسرای ترکیه

* آرسنال انگلستان - دورتموند آلمان