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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

مرحله گروهی لیگ قهرمانان؛

نبرد بحران زده‎ها در "امارات"/ قهرمان در سوییس به میدان می‎رود

نبرد بحران زده‎ها در "امارات"/ قهرمان در سوییس به میدان می‎رود

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب با برگزاری هشت دیدار دیگر به پایان می رسد. در یکی از این دیدارها تیم‎های بحران‎زده آرسنال و دورتموند به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال که روز شنبه در دیداری خانگی، شکستی تلخ را مقابل رقیب سنتی خود منچستریونایتد تجربه کرده، چهارشنبه شب در ورزشگاه امارات میزبان دورتموندی است که اگرچه در رقابتهای لیگ قهرمانان بازی‎های خوبی انجام داده اما در بوندس لیگا، وضعیت نامطلوبی دارد.

خبر بد برای دورتموند اینکه در این بازی "مارکو رویس" را به خدمت ندارد و از سویی آرسنال هم معلوم نیست بتواند از "اولیویه ژیرو" در این بازی استفاده کند و البته وضعیت "جک ویلشر" و "وویسیچ چزنی" هم مشخص نیست.

در یکی دیگر از بازی‎های فردا شب، رئال مادرید میهمان بازل سوییس است. مدافع عنوان قهرمانی پیش از این صعود خود را مسجل کرده و چه بسا "کارلو آنچلوتی" در بازی فردا بتواند به بازیکنان غیر اصلی خود میدان بدهد. از سویی اگر بازل در این بازی برنده از زمین خارج نشود شاید شانس صعود به مرحله حذفی را از دست بدهد.

برنامه بازی های فردا شب به این شرح است:

گروه A
* آتلتیکو مادرید اسپانیا - المپیاکوس یونان
* مالمو سوئد - یونتوس ایتالیا

تیمبازیبردتساویباختامتیاز
1- آتلتیکومادرید43-19
2- یوونتوس42-26
3- المپیاکوس42-26
4- مالمو41-33

گروه B
* بازل سوییس - رئال مادرید اسپانیا
* لودوگورتس بلغارستان - لیورپول انگلستان

تیمبازیبردتساویباختامتیاز
1- رئال مادرید44--12
2- بازل42-26
3- لیورپول41-33
4- لودوگورتس41-33

گروه C
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - بنفیکای پرتغال
* بایر لورکوزن آلمان - موناکوی فرانسه

تیمبازیبردتساویباختامتیاز
1- بایرلوکوزن43-19
2- موناکو41215
3- زنیت41124
4- بنفیکا41124

گروه D
* اندرلشت بلژیک - گالاتاسرای ترکیه
* آرسنال انگلستان - دورتموند آلمان

تیمبازیبردتساویباختامتیاز
1- دورتموند44--12
2- آرسنال42117
3- اندرلشت4-222
4- گالاتاسرای4-131
کد مطلب 2428385

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