به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور از سی‌ام آبان در بروجرد لرستان آغاز شده و امروز با برگزاری دیدارهای فینال به پایان می‌رسد.

در این دوره از رقابتها 189 بوکسور ازسراسر کشور شرکت کرده‌اند. این در حالی است که اغلب ملی‌پوشان در مسابقات حضور نداشتند.

فینالیست های بوکس در ده وزن عبارتند از:

وزن 49 کیلوگرم: سجاد قائدی (فارس) - جعفر ناصری (توابع تهران)

وزن 52 کیلوگرم: محمد کاسپور (گیلان) - داوود خدری (چهارمحال و بختیاری)

وزن 56 کیلوگرم: رضا کرزبری (لرستان) - علی عیسایی (گیلان)

وزن 60 کیلوگرم: مسلم مقصودی (اصفهان) - اسماعیل مرعشی (گلستان)

وزن 64 کیلوگرم: محمد صفری (ایلام) - مصطفی زارع (لرستان)

وزن 69 کیلوگرم: امین قاسمی پور (گیلان) - سجاد کاظم‌زاده (البرز)

وزن 75 کیلوگرم: سجاد محرابی (لرستان) - مجتبی معلمی (تهران)

وزن 81 کیلوگرم: یونس حسن پور (آذربایجان غربی) - حسن شاهینی (گلستان)

وزن 91 کیلوگرم: سینا قلعه‌بندی (مازندران) - محمد نوری‌پور (لرستان)

وزن 91+ کیلوگرم: فرهاد عزیزی (کردستان) - عبدالمجید سپهوند (لرستان)

لرستان با 5 فینالیست شانس اول قهرمانی این رقابتهاست.