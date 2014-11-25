برگزیده عکس های خبری ۴ آذر ۹۳

معترضان در شهر فرگوسن آمریکا در واکنش به رای هیئت عالی منصفه درباره قتل یک نوجوان سیاه پوست به دست یک افسر پلیس، به یک خودروی پلیس حمله کرده اند. (Reuters)

یک لاک پشت زیبا در سواحل شمال شرق استرالیا در حال خوردن نهار است. (HotSpot Media)

یک جوان فلسطینی در شهر غزه، در کنار پیکر بیجان یکی از بستگانش که به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده، گریه می کند. (Reuters)

یک افسر بازنشسته پلیس در یک مراسم رسمی تودیع در شانگهای، در حال وداع با همکارانش است. (Reuters)

دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در استان گوئیژوی چین در حال صرف نهار در بیرون از کلاس درس هستند. (Reuters)

این هم یک اورانگوتان یتیم که در حال خوردن آب در مرکز نگهداری اورانگوتان ها در بورنئوی اندونزی است. (Solent News)

سرنشینان یک کامیون در میان امواج سهمگین سیلاب در جنوب مراکش به دام افتاده اند. سیل در مراکش دست کم 8 کشته و 24 ناپدید بر جای گذاشته است. (Getty)

یک کامیون غول پیکر 16 تنی رکورد بلندترین پرش جهان را در حالی که یک اتومبیل مسابقات فرمول یک از زیر آن عبور می کرد شکست. (Solent News)

تیم امداد در حال جستجو برای یافتن قربانیان حادثه سقوط یک اتوبوس به رودخانه در نزدیکی کاتماندو، پایتخت نپال است. (EPA)

تظاهرات اعضای اتحادیه های تجاری بلژیک در بندر آنتورب این کشور. (AP)