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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴

برگزیده عکس های خبری ۴ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۴ آذر ۹۳

تصاویر امروز را با اعتراضات در شهر فرگوسن آمریکا آغاز می کنیم. سپس در یک مراسم تشییع جنازه در نوار غزه شرکت می کنیم. همچنین سری به مراسم وداع بازنشستگان پلیس چین خواهیم زد. در ادامه نیز تصاویری از سیل در مراکش، رک.رد شکنی یک کامیون 16 تنی و سقوط اتوبوس به رودخانه در نپال خواهیم دید. با برگزیده عکس های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

4 آذر

معترضان در شهر فرگوسن آمریکا در واکنش به رای هیئت عالی منصفه درباره قتل یک نوجوان سیاه پوست به دست یک افسر پلیس، به یک خودروی پلیس حمله کرده اند. (Reuters)

4 آذر

یک لاک پشت زیبا در سواحل شمال شرق استرالیا در حال خوردن نهار است. (HotSpot Media)

4 آذر

یک جوان فلسطینی در شهر غزه، در کنار پیکر بیجان یکی از بستگانش که به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده، گریه می کند. (Reuters)

4 آذر

یک افسر بازنشسته پلیس در یک مراسم رسمی تودیع در شانگهای، در حال وداع با همکارانش است. (Reuters)

4 آذر

دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در استان گوئیژوی چین در حال صرف نهار در بیرون از کلاس درس هستند. (Reuters)

4 آذر

این هم یک اورانگوتان یتیم که در حال خوردن آب در مرکز نگهداری اورانگوتان ها در بورنئوی اندونزی است. (Solent News)

4 آذر

سرنشینان یک کامیون در میان امواج سهمگین سیلاب در جنوب مراکش به دام افتاده اند.  سیل در مراکش دست کم 8 کشته و 24 ناپدید بر جای گذاشته است. (Getty)

4 آذر

یک کامیون غول پیکر 16 تنی رکورد بلندترین پرش جهان را در حالی که یک اتومبیل مسابقات فرمول یک از زیر آن عبور می کرد شکست. (Solent News)

4 آذر

تیم امداد در حال جستجو برای یافتن قربانیان حادثه سقوط یک اتوبوس به رودخانه در نزدیکی کاتماندو، پایتخت نپال است. (EPA)

4 آذر

تظاهرات اعضای اتحادیه های تجاری بلژیک در بندر آنتورب این کشور. (AP)

 

 

 

کد مطلب 2428423

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