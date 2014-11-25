«خاطرات روی سنگ» در جشنواره هندوستان به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خاطرات روی سنگ» (بیره‌وه‌رییه‌کانی سه‌ر به‌رد) Memories On Ston جدیدترین اثر شوکت امین کورکی کارگردان کُرد عراقی و با فیلمبرداری سینماگر ایرانی سالم صلواتی که با همکاری تعدادی از عوامل سینمای ایران، آلمان و کردستان عراق آماده شده است، ساعت 19:30 روز 26 آبان ماه امسال (17 نوامبر 2014) در بخش رقابتی «نتپک آسیا» در بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته در سالن سینما پورباسری در شهر کلکته در كشور هندوستان به نمایش درآمد.

این جشنواره با نمایش آثاری از كشورهای جهان در چندین بخش مختلف از جمله بخش «رقابتی بین‌الملل مختص زنان فیلمساز»، «رقابتی افق جدید»، «رقابتی نتپک آسیا»، «مروری بر گذشته»، «گذشت صد سال از سینما»، «استاد بزرگ سینما استنلی کوبریک»، «تمرکز بر سینمای کشورهای عربی»، «مروری بر آثار نیکی کریمی»، «ویژه»، «منتخب سینمای هندوستان»، «ویژه کودکان»، «پانورامای بنگال»، «بزرگداشت ویژه» و همچنین بخش «سینمای کلاسیک فرانسه» در روزهای 19 تا 26 آبان ماه امسال (10 تا 17 نوامبر 2014) در شهر کلکته در كشور هندوستان برگزار شد.

«خاطرات روی سنگ» در آخرین حضور بین‌المللی خود، با حضور شوکت امین کارگردان آن و ممد اکتاش فیلمنامه‌نویس این فیلم، در بخش رقابتی اصلی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی روی پرده رفت و توانست جایزه نقدی 50 هزار دلاری و تندیس «مروارید سیاه» بهترین فیلم جهان عرب را از آن خود کند.

این جشنواره با نمایش 197 فیلم از 61 كشور جهان در بخش های رقابتی و غیررقابتی در روزهای 1 تا 10 آبان ماه (23 اکتبر تا 1 نوامبر 2014) در شهر ابوظبی پایتخت کشور امارات متحده عربی برگزار شد.