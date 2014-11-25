نخستین سمینار نظریه پردازی، نقد علمی و نوآوری در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر گفت: این سمینار با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین، دانشگاه های خلیج فارس، پیام نور، آزاد اسلامی، پارک علم و فناوری خلیج فارس، دانشگاه علمی کاربردی و مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر تدارک یافت.

حجت الاسلام محمد نصیری هدف از برگزاری این سمینار تخصصی را تبیین تعاریف، آیین نامه ها، انتخاب داوران و ناقدان، شیوه‌های برگزاری و شرح وظایف و امتیازات کرسی های نظریه پردازی برای ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه عنوان کرد.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۸ جدول شماره سه فعالیت های پژوهشی فناوری و آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها،برگزاری کرسی ها را در سه بخش نظریه پردازی، نقد علمی و نوآوری و ارائه دستاوردهای پژوهشی برگرفته از کرسی های نظریه پردازی در همایش ها و میزگردهای مراکز علمی، ملی و بین المللی مورد تاکید قرارداده و از دو تا ۱۲ امتیاز پژوهشی به حسب موضوع برای آن اختصاص داده است.

نصیری گفت: در این سمینار یک روزه به تبیین و توضیح عملکرد دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌ها، چگونگی و نحوه قرار گرفتن ایده در فرآیند دبیرخانه، توضیح اصطلاحات و مفاهیم دبیرخانه و تبیین و تشریح فرآینده های کرسی‌های نظریه پردازی پرداخته می شود.

وی افزود: کرسی‌های نظریه پردازی طیف وسیعی از استادان و دانشجویان را شامل می شود و با توجه به نقش کاربردی که درحوزه صنعت و اقتصاد منجر به تولید ثروت در جامعه می شود.