اقتصاد مقاومتی همانند عرصه دفاع مقدس، نیازمند تفکر بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ غلامرضا جلالی دوشنبه شب در همایش جوانان و خودباوری در دانشگاه پیام نور بوگان با بیان اینکه پدافند غیرعامل یعنی مصون کردن کشور از تهدید اظهارداشت: برای اینکه بتوان این بار عظیم را به مقصد رساند، مسئولانی که وظیفه اجرایی اقتصاد را در کشور به عهده دارند باید به بسیج به عنوان یک فرصت عظیم نگاه کنند.

وی، پدافند غیرعامل، را مهمترین عامل مصونیت سازی برای انسان ها در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: معنای ایجاد مصونیت برای انسان این است که اگرهم دشمن، تهاجمی داشته باشد تهدید خاصی به حساب نخواهد آمد و یا اثر تخریبی کمتری خواهد داشت.

سردار جلالی افزود: امروزه و در شرایط کنونی کشور ما نیازمند یک معماری دفاعی سایبری است به گونه ای که بتوان تهاجم را دفع کنیم، به همین منظور ساختارهای دفاع سایبری در بخش های مهم کشور راه اندازی شده است تا بتوان جلوی تهاجم را گرفت.

وی به نقش دانشگاه و رسانه در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تحقق عینی اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محرکه ای است که بتواند تحرک لازم را در دستگاه ها ایجاد کرده و آنها را به دنبال خود بکشاند.

سردار جلالی با بیان اینکه دانشگاه محل تولید فرصتها، صنعت و اقتصاد بوده و حرکت تکنولوژی باید از این مکان آغاز شود، عنوان کرد: اگر دانشگاه های ما علم و تکنولوژی نداشته باشند و نیز قادر نباشند آن را تولید کنند تکنولوژی دیگران باعث نابودی می شود و خود یک نوع تهدید به شمار می رود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش رسانه ها در مدیریت افکار مردم و حکومتها افزود: امروز رسانه ها بر افکار عمومی بسیار تاثیرگذار هستند و بر فکر و ذهن مردم نفوذ دارند.

وی یادآور شد: رسانه ها ابزار سرگرمی، فکرسازی، باورسازی و شکل دهی به افکار عمومی هستند و در اداره کشور و حکومت داری نقش اساسی برعهده دارند که هم یک فرصت و هم یک تهدید به شمار می رود.

در پایان این مراسم حوزه بسیج دانشجویی شهید علی محمدی دانشگاه پیام نور بوکان با حضور سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا، سردار غلامرضا جلالی و دیگر فرماندهان دهه های گذشته سپاه شهرستان بوکان افتتاح شد.

گروهک تکفیری داعش ساخته و آلت دست استکبار است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین دوشنبه شب در یادوار ۷۲ شهید پیشمرگ کرد مسلمان بوکان شرکت کرد و گفت: گروهک تکفیری داعش ساخته دست آمریکا و کشورهای استکباری بوده و ریشه در رژیم صهیونیستی دارد.

سردار جلالی با بیان اینکه این گروهک که به آلت دست آمریکا و اسراییل تبدیل شده است با ایجاد جنایت و ناامنی در جهان قصد دارد از اسلام چهره ای هراسناک ترسیم کند، ادامه داد: این گروه تروریستی به منظور ایجاد فتنه در بین کشورهای اسلامی و حفظ منافع آمریکا و اسراییل در خاورمیانه ایجاد شده و در حال فعالیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گوشه هایی از رشادت ها و شجاعت پیشمرگان کرد در طول هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: پیشمرگان کرد مسلمان نقش مهمی در تامین امنیت پایدار منطقه داشته واز جایگاه والایی برخوردارند.

سردار جلالی از جنگ در کردستان به عنوان جهاد خاموش یاد کرد و گفت: مردم کردستان در زمان جنگ میدان را خالی نکرده و با نثار خون خود امنیت را برای منطقه به ارمغان آوردند.

وی افزود: با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عده ای در این منطقه با تحریک آمریکا اقدام به جنگ علیه نظام اسلامی کردند تا کشور از داخل نیز دچار ناامنی شود ولی حضور بسیجیان و شکل گیری نیروهای مردمی باعث شد توطئه داخلی نقش برآب شود.

فرمانده سابق سپاه بوکان اضافه کرد: ملت بزرگ ایران، آرامش، آسایش و پایداری امروز خود را مدیون ایثار و ازخودگذشتگی بسیجیانی است که مفسر واقعی واژه ایثار هستند.

وی ادامه داد: بسیجیان با نثار خون پاک خود در زمان درگیری با گروههای ضد انقلاب حق را از باطل جدا و ماهیت این گروهک ها را برای جهانیان مشخص کردند.

سردار جلالی اضافه کرد: پیام و رسالت خون شهدا این است که نباید گول دشمنان انقلاب و نظام را بخوریم و اگر بین مسلمانان اختلافی وجود داشته باشد باید با گفت و گو آن را حل و فصل کنیم.

فرماندار بوکان نیز در این مراسم گفت: با تشکیل بسیج مستضعفین، تابناک ترین نگین گرانبهای انسانیت شکل گرفت و این افراد برای دفاع از عقیده و وطن خود جانانه وارد میدان جنگ شدند.

جمال خسروی ادامه داد: با تغییر نوع جنگ علیه کشورمان بسیج نیز تغییر رویه داده و با در پیش گرفتن شیوه های متعدد و نوین همچنان در صحنه های مختلف جامعه در حال مبارزه با دشمنان هستند.

وی با بیان اینکه امروز رسانه های غربی تبدیل به تهدید بالقوه ای شده و هر لحظه تهدیدات جنگ نرم دشمنان وارد فاز جدیدی می شود، گفت: امروز جهان چنان تغییری کرده است که ما هر روز در حال جنگ با دشمنان هستیم و جنگها وارد حوزه سایبری شده است.

در مراسم یادواره شهدای پیشمرگ کرد مسلمان، بوکان پیام سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز قرائت شد.