درخشش هنرمند اردبیلی در رقابت بین المللی"دیزاین تایپه" تایوان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان مجرد صبح سه شنبه در حاشیه برنامه ریزی دوره های آموزشی حوزه هنری اردبیل گفت: جایزه بین‌المللی دیزاین تایپه با دعوت از طراحان سراسر جهان برای ارائه آثار جدید در حوزه طراحی صنعتی، طراحی ارتباط بصری و طراحی محیطی همه ساله برگزار می شود.

مجرد افزود: این جایزه با حمایت انجمن بین المللی مجامع طراحی گرافیک (ایگوگرادا)، انجمن بین المللی مجامع طراحان گرافیک صنعتی (اکسید) و فدراسیون بین المللی طراحان فضای داخلی (آی اف آی) توسط مرکز بهره وری "چیندر" شهر تایپه تایوان برگزارمی شود.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش حوزه هنری استان در سال جاری نیز بعد از اعلام فراخوان و گشایش نمایشگاه هیئت داوران متشکل از خبرگان هنر طراحی از نقاط مختلف جهان دست به انتخاب بهترین آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه این رویداد زدند.

وی افزود: در نهایت برندگان هر سه بخش و به ویژه بخش طراحی گرافیک مشخص شدند که دراین بین نام سیدمهدی موسوی هنرمند گرافیست اردبیلی با پوستر پیشنهادی بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران به چشم می خورد.

مجرد با بیان اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رقابت بین المللی دیزاین تایپه به هنرمند گرافیست اردبیلی رسید، اضافه کرد: در این رقابت بین المللی در بخش طراحی گرافیک مارتین مارکووسکی ازکشور لهستان مدال طلا را از آن خود کرد، همچنین اریک گینارد از کشور مکزیک برنده مدال نقره و لی یو رو از کشور تایوان برنده مدال برنز شدند.

گفتنی است جایزه ویژه ایکوگرادا (انجمن بین المللی طراحان گرافیک) به مارتین مارکووسکی از کشور لهستان رسید. در این بخش جایزه مفاهیم اجتماعی از آن لی یورو از تایوان شد.

جایزه ویژه هیئت داروان معادل ۱۵ میلیون ریال به سیدمهدی موسوی از ایران، ماروین یه از چین و اجنیسکا زمیسوسکا از لهستان رسید.