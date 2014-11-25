به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد روزهای 6 و 7 آذرماه در شهر جویبار استان مازندران برگزار می شود که بنا بر اعلام کمیته باشگاههای فدراسیون کشتی ترکیب تیم بیمه رازی شهدای جویبار به شرح زیر است:
57 کیلوگرم: حسن رحیمی
61 کیلوگرم: بخان گویگریف
65 کیلوگرم: ماگومد قربان علی اف
70 کیلوگرم: مهدی تقوی
74 کیلوگرم: عزتالله اکبری و رضا افضلی
86 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی
97 کیلوگرم: جمال میرزایی
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی و سیدرضا موسوی
بر این اساس ترکیب تیم گروه ساختمانی کفایتی خراسان رضوی نیز به شرح زیر اعلام شد:
57 کیلوگرم: یونس سرمستی
61 کیلوگرم: بهنام احسانپور
65 کیلوگرم: میثم نصیری
70 کیلوگرم: حسن یزدانی
74 کیلوگرم: ایمان محمدیان
86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار و احسان امینی
97 کیلوگرم: عباس طحان و اسماعیل نجاتیان
125 کیلوگرم: عبداله قمی