به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد روزهای 6 و 7 آذرماه در شهر جویبار استان مازندران برگزار می شود که بنا بر اعلام کمیته باشگاه‌های فدراسیون کشتی ترکیب تیم بیمه رازی شهدای جویبار به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی

61 کیلوگرم: بخان گوی‌گریف

65 کیلوگرم: ماگومد قربان علی‌ اف

70 کیلوگرم: مهدی تقوی

74 کیلوگرم: عزت‌الله اکبری و رضا افضلی

86 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

97 کیلوگرم: جمال میرزایی

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی و سیدرضا موسوی

بر این اساس ترکیب تیم گروه ساختمانی کفایتی خراسان رضوی نیز به شرح زیر اعلام شد:

57 کیلوگرم: یونس سرمستی

61 کیلوگرم: بهنام احسان‌پور

65 کیلوگرم: میثم نصیری

70 کیلوگرم: حسن یزدانی

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان

86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار و احسان امینی

97 کیلوگرم: عباس طحان و اسماعیل نجاتیان

125 کیلوگرم: عبداله قمی