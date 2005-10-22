دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 11 ميليارد تومان بدهي دارد // 5 برابر ظرفيت واقعي دانشگاه، دانشجو پذيرفته ايم

"شهنام عرشي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص فعاليت اين دانشگاه افزود: اين دانشگاه در سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش به فعاليت خود ادامه مي دهد و اين دانشگاه در حال حاضر از لحاظ بهداشتي جز 10 دانشگاه برتر كشور است و با توجه به اقدامات صورت گرفته در سه حوزه به ميانگين سلامت كشوري نزديك است.

وي در ادامه گفت: سياست كلي ما در بخش درمان و دارو توجه به برنامه هاي كوتاه مدت است و ما سعي داريم با اجراي طرح هاي كوتاه مدت به برنامه ها و سياست دراز مدت خود كه در افق توسعه استان پيش بيني شده است دست يابيم.

اين مقام مسئول يادآور شد: ما در بخش آموزش با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستيم به طوري كه ظرفيت دانشگاه در حدود 300 نفر است و ما الان بيش از يك هزار و 500 دانشجو را پذيرش كرديم.

وي با بيان مشكلات پذيرش بيش از اندازه دانشجو در اين دانشگاه افزود: ما سعي داريم با تغييرات ممكن فضاي فيزيكي دانشگاه را در تمام بخشها از جمله افزايش تعداد كلاس درس، افزايش حجم كتابخانه و سالن مطالعه، سالن غذاخوري و فضاي بيروني با تعداد دانشجويان متناسب كنيم.