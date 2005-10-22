  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در گفتگو با "مهر":

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 11 ميليارد تومان بدهي دارد // 5 برابر ظرفيت واقعي دانشگاه، دانشجو پذيرفته ايم

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 11 ميليارد تومان بدهي دارد // 5 برابر ظرفيت واقعي دانشگاه، دانشجو پذيرفته ايم

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل گفت: با توجه به افزايش حقوق و مزاياي پرسنل و هيات علمي در حال حاضر اين دانشگاه با 11 ميليارد تومان بدهي روبرو است كه از سازمان مديريت درخواست كمك كرده ايم.

"شهنام عرشي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص فعاليت اين دانشگاه افزود: اين دانشگاه در سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش به فعاليت خود ادامه مي دهد و اين دانشگاه در حال حاضر از لحاظ بهداشتي جز 10 دانشگاه برتر كشور است و با توجه به اقدامات صورت گرفته در سه حوزه به ميانگين سلامت كشوري نزديك است.

وي در ادامه گفت: سياست كلي ما در بخش درمان و دارو توجه به برنامه هاي كوتاه مدت است و ما سعي داريم با اجراي طرح هاي كوتاه مدت به برنامه ها و سياست دراز مدت خود كه در افق توسعه استان پيش بيني شده است دست يابيم.

اين مقام مسئول يادآور شد: ما در بخش آموزش با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستيم به طوري كه ظرفيت دانشگاه در حدود 300 نفر است و ما الان بيش از يك هزار و 500 دانشجو را پذيرش كرديم.

وي با بيان مشكلات پذيرش بيش از اندازه دانشجو در اين دانشگاه افزود: ما سعي داريم با تغييرات ممكن فضاي فيزيكي دانشگاه را در تمام بخشها از جمله افزايش تعداد كلاس درس، افزايش حجم كتابخانه و سالن مطالعه، سالن غذاخوري و فضاي بيروني با تعداد دانشجويان متناسب كنيم.

کد مطلب 242850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها