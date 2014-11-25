شهرک ترافیک در اهواز احداث می شود

سرهنگ عادل مجدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای خوبی همچون آموزش و فرهنگ سازی در حوزه ترافیک در این شهرک انجام می شود و با توجه به جمعیت بالا و رفت و آمدهای زیاد در کلانشهر اهواز، ایجاد این شهرک کاملا ضروری و لازم است. در حال حاضر زمین برای احداث این شهرک تملک شده و در آینده ای نزدیک، عملیات احداث شهرک آغاز می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون قسمتی از پارک آرزوها را در وضعیتی مشابه شهرک ترافیک آماده کرده ایم ولی پاسخگوی جمعیت هدف ما نیست اما تا احداث شهرک بخش اعظمی از مشکلات ما در حوزه آموزش عمومی فرهنگ ترافیک را حل می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان اصلاح رفتار های مخاطره آمیز عده ای از شهروندان در هنگام رانندگی را از مهمترین بازخوردهای مثبت احداث شهرک ترافیک عنوان کرد و گفت: متاسفانه عده ای با وجود سلامت کامل عقل در هنگام رانندگی با انجام رفتارهای پر خطر، نظم جاده های ما را به هم می زنند که این عده پس از شناسایی و برخورد با آنان به شهرک ترافیک هدایت و آموزش های روانشناسانه لازم به آنها داده می شود.

مجدمی بر لزوم آموزش به مجموعه نیروهای راهنمایی و رانندگی در کنار سایر مردم تاکید کرد و افزود: طریقه برخورد با مردم از جمله مسائلی است که باید در قالب کلاس های منظم به نیروهای پلیس آموزش داده شود. همکاران ما دقت داشته باشند برخورد با مردم باید به نحوی باشد که هر نوع جریمه ای باید به آموزش فرهنگ ترافیک ختم شود. بسیار زیبا می بود اگر برخوردهای پلیس با شگردهای روانشناسانه به جلوگیری از تکرار تخلف ها می انجامید.

وی تصریح کرد: آموزش، مهمترین عامل ایجاد ثبات در جاده های ما است. طبق آمار موجود در اداراتی که به صورت خودجوش آموزش های ترافیکی را برای کارکنان و حتی خانواده های آنان گذاشته اند بین 30 تا 40 در صد آمار تصادفات کمتر شده است.

مجدمی اضافه کرد: به منظور اثر بخش شدن آموزش های ترافیکی باید همکاری خوبی میان مجموعه راه و ترابری، دانشگاه و استانداری به وجود آید. همیشه باید نتایج کار پیش بینی شده و به فکر نتایج مثبت باشیم. ضمن اینکه هرگز از آموزش در میان دانش آموزان نباید غافل شویم.