مرور خاطرات دیدار ایران - استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ 29 نوامبر سال 1997 (هشتم آذر سال 1376) حس دردناکی برای استرالیاییها به یادگار گذاشته است. پس از پنج دوره ناکامی برای حضور در رقابتهای جام جهانی، استرالیاییها با تیمی فوقالعاده در آستانه راهیابی به جام جهانی 1998 فرانسه بودند که ایران مقابل این تیم ایستاد.
ایران در بازی رفت پیش چشم 100 هزار طرفدار فوتبال در تهران، با استرالیا به نتیجه تساوی یک بر یک رسید و گل ساکروس را "هری کیول" به ثمر رساند. استرالیاییها با این نتیجه، بخت صعود بالا به مرحله بعدی را حفظ کردند. در بازی برگشت که در کریکت ملبورن و مقابل 85 هزار تماشاگر برگزار شد، استرالیاییها با گلهای کیول و آئورلیو ویدمار با نتیجه دو بر صفر از ایران پیش افتادند. اینطور به نظر رسید که استرالیا صعود کرده است.
بسیاری از مفسران انگشت اشاره خود را به سوی "پیتر هور" بدنام نشانه رفتهاند. این تماشاگر دیوانه وارد زمین شد و تور را پاره کرد که این آغاز اتفاق بود. البته برخی از تدابیر مربیگری از سوی "والدیر ویهرا"ی برزیلی موجب تغییر اساسی در بازی بود. ایران در فاصلهای پنج دقیقهای، دو بار گل زد و به عنوان تیم سی و دوم راهی رقابتهای جام جهانی شد و استرالیا ناکام باقی ماند.
بسیاری از بازیکنان استرالیا پس از بازی بر روی زمین افتادند و "جانی وارن"، گزارشگر تلویزیونی، از تلویزیون ملی استرالیا گریست.
ویهرا که به این مصیبت بزرگ استرالیاییها پی برد، حرفهای فوق العادهای در مصاحبه خود مطرح کرد. وی گفت: واقعا متاسفم. من جانی وارن را می شناسم... می دانم که این تیم از سال 1974 به جام جهانی نرفته و چقدر مردم از این بابت رنج میکشند. میدانم بچههای استرالیایی که فوتبال بازی میکنند چقدر زجر میکشند. من واقعیتی را به شما خواهم گفت. اگر امروز بخواهیم برنده واقعی بازی را معرفی کنیم باید بگویم که آن برنده باید تیم استرالیا میبود.
از آن زمان تا به حال، استرالیا هرگز با ایران بازی نکرده است. مقداری از این درد با سه حضور پیاپی در جامهای جهانی 2006، 2010 و 2014 فروکش کرده است. اگرچه این موضوع هنوز برای استرالیاییها به عنوان یک کار تمام نشده باقی مانده است.
در سال 2015، استرالیا برای نخستین بار میزبان جام ملتهای آسیا خواهد بود. اگر نتایج خوب پیش بروند، ایران و استرالیا میتوانند همدیگر را در نیمه نهایی ملاقات کنند. این برای دو تیمی که بالاترین جایزه آسیا را میخواهند یک دیدار جذاب خواهد بود.
ایران که در میان آسیاییها بالاترین درجه را در رده بندی فیفا دارد به عنوان یکی از گزینههای قهرمانی مطرح است و استرالیا به عنوان میزبان برای رسیدن به بازی پایانی، زیر فشار قرار دارد. البته در این دو تیم هیچ بازیکنی از سال 1997 باقی نماده است اما این دیدار میتواند یک دیدار ایدهآل برای تجدید دشمنیها باشد.