مرور خاطرات دیدار ایران - استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ 29 نوامبر سال 1997 (هشتم آذر سال 1376) حس دردناکی برای استرالیایی‎ها به یادگار گذاشته است. پس از پنج دوره ناکامی برای حضور در رقابتهای جام جهانی، استرالیایی‌ها با تیمی فوق‌العاده در آستانه راهیابی به جام جهانی 1998 فرانسه بودند که ایران مقابل این تیم ایستاد.

ایران در بازی رفت پیش چشم 100 هزار طرفدار فوتبال در تهران، با استرالیا به نتیجه تساوی یک بر یک رسید و گل ساکروس را "هری کیول" به ثمر رساند. استرالیایی‎ها با این نتیجه، بخت صعود بالا به مرحله بعدی را حفظ کردند. در بازی برگشت که در کریکت ملبورن و مقابل 85 هزار تماشاگر برگزار شد، استرالیایی‎ها با گل‏‌های کیول و آئورلیو ویدمار با نتیجه دو بر صفر از ایران پیش افتادند. اینطور به نظر رسید که استرالیا صعود کرده است.

بسیاری از مفسران انگشت اشاره خود را به سوی "پیتر هور" بدنام نشانه رفته‎اند. این تماشاگر دیوانه وارد زمین شد و تور را پاره کرد که این آغاز اتفاق بود. البته برخی از تدابیر مربیگری از سوی "والدیر ویه‎را"ی برزیلی موجب تغییر اساسی در بازی بود. ایران در فاصله‎ای پنج دقیقه‎ای، دو بار گل زد و به عنوان تیم سی و دوم راهی رقابتهای جام جهانی شد و استرالیا ناکام باقی ماند.

بسیاری از بازیکنان استرالیا پس از بازی بر روی زمین افتادند و "جانی وارن"، گزارشگر تلویزیونی، از تلویزیون ملی استرالیا گریست.

ویه‎را که به این مصیبت بزرگ استرالیایی‎ها پی برد، حرف‎های فوق العاده‎ای در مصاحبه خود مطرح کرد. وی گفت: واقعا متاسفم. من جانی وارن را می شناسم... می دانم که این تیم از سال 1974 به جام جهانی نرفته و چقدر مردم از این بابت رنج می‌کشند. می‌دانم بچه‌های استرالیایی که فوتبال بازی می‎کنند چقدر زجر می‎کشند. من واقعیتی را به شما خواهم گفت. اگر امروز بخواهیم برنده واقعی بازی را معرفی کنیم باید بگویم که آن برنده باید تیم استرالیا می‌بود.

از آن زمان تا به حال، استرالیا هرگز با ایران بازی نکرده است. مقداری از این درد با سه حضور پیاپی در جام‎های جهانی 2006، 2010 و 2014 فروکش کرده است. اگرچه این موضوع هنوز برای استرالیایی‎ها به عنوان یک کار تمام نشده باقی مانده است.

در سال 2015، استرالیا برای نخستین بار میزبان جام ملتهای آسیا خواهد بود. اگر نتایج خوب پیش بروند، ایران و استرالیا می‎توانند همدیگر را در نیمه نهایی ملاقات کنند. این برای دو تیمی که بالاترین جایزه آسیا را می‎خواهند یک دیدار جذاب خواهد بود.

ایران که در میان آسیایی‎ها بالاترین درجه را در رده بندی فیفا دارد به عنوان یکی از گزینه‎های قهرمانی مطرح است و استرالیا به عنوان میزبان برای رسیدن به بازی پایانی، زیر فشار قرار دارد. البته در این دو تیم هیچ بازیکنی از سال 1997 باقی نماده است اما این دیدار می‎تواند یک دیدار ایده‌آل برای تجدید دشمنی‌ها باشد.