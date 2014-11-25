بودجه شهرداری ها پاسخگوی نیازهای شهری نیست / تلاش فاضل آباد برای حضور بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیعی، صبح سه شنبه در نشست با سرمایه گذاران، با بیان این که بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی می تواند پیشرفت و تسریع پروژه های عمرانی شهر را امکانپذیر سازد.، افزود: بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی می تواند پیشرفت و تسریع پروژه های عمرانی شهر را امکانپذیر سازد.

وی، اعتماد و داشتن افق و دید باز را از ابزارهای مهم اجرای خصوصی سازی متناسب با آنچه در ساختارهای قانونی تعریف شده است، ذکر و بیان کرد: در عمل به این مهم باید رویکرد انتفاع شهر و شهروندان را در اجرای برنامه ها لحاظ کرد.

سمیعی در ادامه با بیان اینکه شهرسازی اصولی ناشی از اجرای طرح های کارآمد شهری است، اظهار کرد: با داشتن منابع مالی کافی می توان در مسیر صحیحی از شهرسازی اصولی و حرفه ای گام برداشت.

شهردار فاضل آباد خاطر نشان کرد: اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی مستلزم داشتن اعتبارات کافی است که در این میان ورود سرمایه های بخش خصوصی می تواند کارآمد باشد.

وی یادآور شد: شهر فاضل آباد با عقب‌ افتادگی‌ های فراوانی رو به‌ رو بوده و بدون شک جبران این کمبودها جز با مشارکت شهروندان و جذب و جلب سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که بودجه‌ شهرداری که عموماً از عوارض شهری تامین می‌گردد نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی همه‌ نیازهای شهر باشد.

وی توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را یکی از اولویت‌های اصلی در شهرداری فاضل آباد برشمرد و افزود: با حمایت و بهره‌ گیری از ظرفیت‌های فنی و مادی این بخش و برنامه‌ ریزی جامع و اصولی، زمینه و بسترهای مشارکت هرچه بیش‌تر سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و ماندگار فراهم آید.

حمیدرضا جهان تیغ، ریاست شورای اسلامی شهر نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از کارهای خوب و ارزشمندی که در این دوره از مدیریت شهرداری و شورا انجام شد؛ تلاش برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و مشارکت شهروندان در اجرای پروژه‌های شهری بود که این مهم بخش عمده‌ای از هم و غم شورا و شهرداری را شامل می‌شد.

وی با اشاره به قابلیت ها و پتانسیل های متعدد سرمایه گذاری در فاضل آباد، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذاران را یک اصل مهم دانست که در اولویت کاری مجموعه مدیریتی شهرداری و شورا قرار دارد.