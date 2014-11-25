به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی فرارسیدن سالگرد استقلال سورینام را به «دسیره دلانو بوترسه» رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.

متن پیام روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دسیره دلانو بوترسه

رئیس‌جمهوری سورینام

تبریکات صمیمانه را به مناسبت فرار رسیدن سالگرد استقلال سورینام به جناب عالی، دولت و ملت کشورتان ابراز می دارم.

امیدوارم با عنایت به زمینه های موجود در توسعه روابط ایران و سورینام؛ شاهد گسترش روز افزون مناسبات دو کشور در راستای منافع متقابل باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت سورینام را مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران