۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بنیاد برکت به طرح های اقتصادی خراسان جنوبی اختصاص می یابد

حجت الاسلام سیدمحمدباقرعبادی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه در سال جاری بنیاد برکت قول پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان براي محروميت زدايي و ايجاد اشتغال و کارآفريني به پروژه هاي اقتصادي استان را داده است، اظهارکرد: بنياد برکت به عنوان زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره) در حال حاضر زير نظر دفتر مقام معظم رهبري فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه يکي از اقدامات اين بنياد مشارکت در پروژه هاي اقتصادي محروميت زدا و اشتغال آفرين است، افزود: دوران مشارکت بنياد برکت براي پروژه هاي محروميت زدا معمولا سه تا پنج سال است.

شناسایی واحدهای مستحق دریافت تسهیلات بنیاد برکت در استان

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئولین بنیاد برکت برای بررسی طرح های اقتصادی، بررسی اوضاع بانکی طرح ها و جانمایی طرح ها در راستای تخصیص تسهیلات چندین بار به استان سفر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد برکت در طرح هایی که از لحاظ اقتصادی به صرفه است مشارکت می کند، گفت: این بنیاد به طرح هایی که از لحاظ اقتصادی بیش از اندازه درگیر مشکلات اقتصادی بوده، کمک نمی کند.

حجت الاسلام عبادی در خصوص اختصاص تسهیلات بنیاد برکت به کارخانه قند شهرستان درمیان نیز گفت: سرمایه گذار این کارخانه خود نسبت به راه اندازی کارخانه انگیزه ندارد و برای دریافت تسهیلات از این بنیاد اقدامی نکرده است.

وی خبر داد: با پیگیری ها صورت گرفته بزودی ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بنیاد برکت به پروژه های اقتصادی استان اختصاص می یابد که تاکنون واحدهای مستحق این تسهیلات توسط بنیاد برکت در استان شناسایی شده اند.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: مطالعه و احداث راه‌آهن بیرجند از مصوبات نخستین سفر هیئت دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ به خراسان‌جنوبی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در دیدار با وزیر راه و شهرسازی مقرر شده مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار به منظور شروع عمليات اجرايي راه آهن خراسان جنوبي در بودجه سال ۹۴ مصوب شود، افزود: در خصوص قرار گرفتن پروژه راه آهن خراسان جنوبی در ردیف بودجه سال آینده در نشستي با معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مصوبات ديدار با وزیر راه و شهر سازی مورد پيگيري جدي قرار گرفته است.

امکان استفاده از فایناس در احداث پروژه راه آهن وجود دارد

حجت الاسلام عبادی خبر داد: در دیدار با وزیر راه قول داده شده عمليات اجرايي راه آهن استان از مسير زاهدان - بيرجند به كال شور از ابتداي سال آينده آغاز شود.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص اجرای پروژه راه آهن خراسان جنوبی توسط نمایندگان و استاندار پیگیری های زیادی صورت گرفته که قرار گرفتن این پروژه در ردیف بودجه برای ما دارای اهمیت زیادی است.

وی تاکید کرد: در زمینه اجرای پروژه راه آهن خراسان جنوبی می توانیم از فایناس نیز استفاده کنیم.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به احداث پروژه فولاد بیرجند نیز گفت: سرمایه گذار پروژه فولاد بیرجند درگیر مشکلات قانونی در تهران بوده و در زمینه احداث این پروژه تنها تعدادی چاه حفر شده است.

وی در پایان یادآور شد: تاکنون در زمینه جذب و حل مشکلات سرمایه پروژه فولاد بیرجند پیگیری های زیادی کرده ام و برای حل مشکلات سرمایه گذاران استان از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.