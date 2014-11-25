امضای تفاهم نامه بهزیستی با شرکت توسعه ایرانگردی وجهانگردی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عبدالله زاده گفت: این تفاهم نامه در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و نیز ایجاد اشتغال، کسب درآمد و توانمندسازی اقتصادی افراد تحت پوشش این سازمان منعقد شد.



وی افزود: تکمیل و بهره برداری از کمپینگ های مختلف، توریست کارت، مجتمع های خدماتی، رفاهی و بین راهی، مجتمع های خدماتی و بهداشتی و زمین های تحت اختیار شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از مفاد این تفاهم نامه است.



عبدالله زاده ادامه داد: استفاده از ظرفیت ها و امکانات و مجموعه های تحت تملک سازمان بهزیستی کشور برای سرمایه گذاری و نیز کارآفرینی به ویژه در حوزه مددجویان و افراد تحت پوشش بهزیستی و وابسته به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.