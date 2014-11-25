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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

امضای تفاهم نامه بهزیستی با شرکت توسعه ایرانگردی وجهانگردی

امضای تفاهم نامه بهزیستی با شرکت توسعه ایرانگردی وجهانگردی

قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهم نامه با شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عبدالله زاده گفت: این تفاهم نامه در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و نیز ایجاد اشتغال، کسب درآمد و توانمندسازی اقتصادی افراد تحت پوشش این سازمان منعقد شد.

وی افزود: تکمیل و بهره برداری از کمپینگ های مختلف، توریست کارت، مجتمع های خدماتی، رفاهی و بین راهی، مجتمع های خدماتی و بهداشتی و زمین های تحت اختیار شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از مفاد این تفاهم نامه است.

عبدالله زاده ادامه داد: استفاده از ظرفیت ها و امکانات و مجموعه های تحت تملک سازمان بهزیستی کشور برای سرمایه گذاری و نیز کارآفرینی به ویژه در حوزه مددجویان و افراد تحت پوشش بهزیستی و وابسته به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

کد مطلب 2428539
مهناز قربانی مقانکی

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