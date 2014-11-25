به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم غلامحسین مظلومی از ساعت 10 دقیقه صبح امروز سه‌شنبه در مسجد نور تهران برگزار شد که در این مراسم چهره‌های ورزشی، سیاسی و نظامی مختلفی حضور داشتند.

امیر قلعه‌نویی، بهرام افشارزاده، حسین فدامالکی، حسن روشن، جلال طالبی، جعفر کاشانی، حسین رضازاده، محمد رویانیان، مصطفی کواکبیان و استاندار تهران از جمله چهره‌های مطرح شرکت کننده در این مراسم بودند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال که رابطه صمیمانه‌ای با پرویز مظلومی ندارد، در بدو ورود برخورد سردی با وی داشت و بلافاصله بعد از یک تسلیت کوتاه به وی وارد مسجد شد.

حسن روشن هم دیگر پیشکسوت باشگاه استقلال است که بعد از دربی و شکست استقلال مقابل پرسپولیس، انتقادات تندی را متوجه امیر قلعه‌نویی کرد.

برخورد قلعه‌نویی با روشن در مراسم مظلومی از نکات جالب دیگر این مراسم بود به گونه‌ای که سرمربی استقلال بدون توجه به روشن وارد مسجد شد.