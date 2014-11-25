به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام در نطق میان دستور با اشاره به اینکه دولت و تیم مذاکره کننده آرمان های انقلاب را با چیزی معاوضه نمی کنند گفت: پافشاری بر سر اصول سرمایه انقلاب و رمز عبور از مسیرهای سخت است.

وی افزود: بر همه آشکار است که داعش از کجا تغذیه می شود بنابراین عوام فریبی در تشکیل ائتلاف ضد داعش نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه نشان داده هر حرکتی در منطقه بدون حضور جمهوری اسلامی ایران محکوم به شکست است.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی از خروج انفرادی مردم از مرز اقدام کرده و از این روند جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از نطق خود با تشکر از وزیر راه به دلیل تلاش‌های اثرگذار برای بهبود وضعیت راه‌های حوزه انتخابی گفت: این درخواست دیرینه مسئله راه‌آهن را تکرار می‌کنند و امیدوارم به سرعت در دستور کار قرار گیرد.