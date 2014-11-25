تجهیزات لیزری ایرانی قابل رقابت با محصولات برتر اروپایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،، خرسند کاظمی -مدیرعامل شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع با بیان این مطلب که در حال حاضر در زمینه ضد موتورهای لیزری سالانه حدود 5هزار مورد در فیلد لیزر CO2 توسط تجار وارد کشور شده است، اظهار کرد: چنانچه بتوانیم این 5 هزار مورد را با توجه به خط تولیدی موجود و نیمه صنعتی بودن تولید آن به تولید صنعتی برسانیم و خود تولید کننده آن باشیم قیمت خرید این محصولات در بازار چیزی حدود 5/1 میلیون تومان است.

وی افزود: اگر این رقم در 5 هزار مورد مذکور ضرب شود شاید 5/7 میلیارد تومان مبلغ آن بشود که این می تواند به طور کامل از داخل کشور تامین شود. یعنی چیزی حدود 2 میلیون دلار می توان در زمینه رزوناتورهای لیزری صرفه جویی کرد که البته سایر دستگاه ها هم جای خود را دارند.

کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 20 در صد از بازار را شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع در دست گرفته است اما در صورتی که امکانات مالی مورد نیاز را داشته باشد به یقین می تواند مابقی بازار را نیز به دست آورد.

وی ادامه داد: شرکت این قابلیت را دارد که قیمت تمام شده دستگاه های تولیدی را بسیار پایین آورد که البته آن هم مستلزم سرمایه در گردش و موارد مالی است و در این صورت شاید موفق به بدست گیری 70 الی 80 درصد بازار شود.

فروش 300 دستگاه برش و حکاکی لیزری در بازار ایران

مدیرعامل شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع خاطر نشان کرد: طی مدت زمان 1سال و نیم اخیر در حدود 300 مورد دستگاه های برش و حکاکی لیزری این شرکت در بازار ایران به فروش رسیده است.

وی افزود: استفاده از تجهيزات با کيفيت و به روز جهان درساخت، محصولات شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع را قابل رقابت بامحصولات برتر اروپايي کرده است.

تلاش برای تبدیل شرکت از حالت نیمه صنعتی به صنعتی

مدیرعامل شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع بیان کرد: در کنار این موارد طی مدت اخیر شرکت برای تامین نیازهای داخلی خود و تامین نیاز بازار، ساخت سورس و رزوناتورهای خود لیزرها که در دستگاه ها استفاده می شود را نیز در دستور کار خود قرار داده است و اکنون در مرحله نیمه صنعتی است و تا یک ماه آینده به تولید صنعتی می رسد.

وی افزود: قابل ذکر است که در حال حاضر دستگاه های برش و حکاکی لیزری و دستگاه های جوش لیزری همگی در حوزه صنعتی هستند.

کاظمی در مقایسه تولید این محصول در ایران و کشورهای همسایه عنوان کرد: اطراف کشور ما 40 کشور وجود دارد که همه این ها سالانه حدود بیش از25 هزار عدد رزوناتور لیزر از چین وارد می کنند. این آمار را از کشورهای همسایه که همگی وارد کننده هستند به دست آورده ایم و همه این ها وارد کننده هستند و تولید کننده به هیچ وجه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع ادامه داد: با وجود این که در اطراف ایران همه کشورها به صورت وارداتی هستند اما باید دانست که این قضیه در رابطه با دستگاه های برش لیزری متفاوت است. به عنوان مثال در ترکیه اکنون یکی دو شرکت فعالیت تولیدی را شروع کرده اند اما در زمینه تولید رزوناتورهای لیزری در میان کشورهای اطراف ایران بدون رقیب هستیم.

حمایت معاونت علمی و فناوری

مدیرعامل شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع خواستار حمایت های ادامه دار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شد و گفت: یک مرتبه شرکت ما به عنوان طرح برتر استان از طرف پارک تعیین شد و حدود 200 میلیون تومان از معاونت حمایت گرفت که به صورت وام بدون بهره بود. امیدواریم این حمایت ها ادامه دار باشد.

بازار ترکیه اولین هدف است

وی با اشاره به صادرات محصولات شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع گفت: درزمینه دستگاه های برش لیزری شرکت نوين انديش سهند آرام صنایع به ترکیه صادرات داشته است که اسناد آن نیز موجود است. در زمینه رزوناتورهای لیزری هم برنامه میان مدت داریم و به امید خدا بلافاصله بعد از این که در حوزه صنعتی مان شروع شد بازار ترکیه اولین هدف ما است.